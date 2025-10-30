El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta del BCE, Christine Lagarde. REUTERS

El BCE se mantiene inmóvil con los tipos de interés en el 2%

Los buenos datos sobre la inflación hacen que la institución se encuentre cómoda en los niveles actuales

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:15

Comenta

Cambio de escenario, pero manteniendo el guión establecido. El Consejo Gobernador del Banco Central Europeo (BCE) se ha reunido hoy en Florencia -en vez de ... en la gris Fráncfort-, pero sigue firme en su mandato para garantizar la estabilidad de precios, para lo que ve necesario mantener los tipos de interés en el 2% actual, en la que es su tercera pausa consecutiva. Los buenos datos sobre la inflación de la eurozona, que aunque ha sufrido un pequeño repunte en septiembre se sitúa en el 2,2%, han respaldado esta decisión del Eurobanco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  5. 5

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  6. 6 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  7. 7

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  8. 8 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla
  10. 10

    Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El BCE se mantiene inmóvil con los tipos de interés en el 2%

El BCE se mantiene inmóvil con los tipos de interés en el 2%