El Supremo confirma una sanción a Bankia por manipulación de mercado en 2012 La entidad recurrió la sanción, pero en una sentencia fechada el 15 de julio el alto tribunal no comparte que dicha operativa de autocartera se acomodara a prácticas aceptadas EFE Madrid Lunes, 29 julio 2019, 10:08

El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de 150.000 euros que en 2016 impuso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Bankia por una infracción muy grave de prácticas de manipulación de mercado con acciones propias entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2012.

La entidad recurrió la sanción, pero en una sentencia fechada el 15 de julio el alto tribunal no comparte que dicha operativa de autocartera se acomodara a prácticas aceptadas de mercado.

El nivel de compras para la autocartera respecto del volumen negociado colocaba a Bankia en una posición dominante, señala el tribunal, actuando además de forma particularmente intensa en los periodos de cierre de las sesiones.

Además, dicha práctica no estaba respaldada por circunstancias «excepcionales», y se llevó a cabo a través de cinco intermediarios, algo que no constituye una práctica aceptada de mercado y no facilitaba «precisamente la transparencia».

Proveer de liquidez al mercado, prosigue la sentencia, era una razón legítima, pero el 25 % de la recompra de preferentes y subordinadas con cargo a autocartera «no parece justificar los altos volúmenes de las compras de acciones propias».