El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una sucursal del Sabadell junto a otra de BBVA. Efe

BBVA y Sabadell pasan página y aceleran la guerra comercial un mes después de la opa

El mercado agradece el final de una operación histórica, con las dos entidades centradas ya en sus dividendos récord y la captación de clientes

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Preparados para crecer y ser rentables. BBVA y Banco Sabadell pasan página de un capítulo casi sin precedentes en la historia empresarial española. Hoy ... se cumple un mes desde que se conociese el fracaso del asalto de Carlos Torres a la entidad pilotada por Josep Oliu, con apenas un 25%de aceptación a la opa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  3. 3 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  4. 4

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  5. 5 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  6. 6 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?
  7. 7 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  8. 8

    El Ayuntamiento suma una parcela para una dotación en Cáritas a falta de proyecto
  9. 9

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  10. 10

    La suerte sonríe a Villada con el millón de euros del Euromillón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla BBVA y Sabadell pasan página y aceleran la guerra comercial un mes después de la opa

BBVA y Sabadell pasan página y aceleran la guerra comercial un mes después de la opa