Un escaparate de una inmobiliaria. EP

La banca mira con lupa el perfil de los nuevos hipotecados bajo la presión de Escrivá

Algunas entidades se bajan de la guerra de préstamos en medio del boom de la vivienda y rechazan más solicitudes que en trimestres anteriores

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

La banca vuelve a extremar la vigilancia sobre las nuevas hipotecas concedidas, en un momento de auténtico boom inmobiliario pese a que los precios de ... la vivienda se mueven desde hace meses en niveles de 2007, el punto álgido de la burbuja. La fuerte demanda ante una oferta insuficiente ha reactivado en el último año este segmento del mercado que las entidades llevan tiempo aprovechando para captar -y, sobre todo, vincular- clientes en una guerra de ofertas que ha provocado que en España ya se concedan las hipotecas más baratas de toda la zona euro.

