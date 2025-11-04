Ana Botín carga contra la avalancha regulatoria en la UE: «Es lo que mata la innovación y el crecimiento»

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, vuelve a cargar con dureza contra la excesiva regulación que, a su juicio, es uno de los grandes ... obstáculos para el crecimiento en Europa. «La brecha con EE UU Se está ampliando; allí han entrado en vigor 3.500 normas en los últimos años y se habla de desregulación sin problema. Aquí decimos simplificación, que no es lo mismo, tras la entrada de más de 13.000 nuevas normas de Brusleas», expresó la banquera durante el discurso inaugural de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizada por la entidad.

«Nos enfrentamos a 95.000 páginas de regulación; el equivalente a 100 veces 'El Quijote' o a 50 Biblias. Pero no solo tienes que leerlas, sino también aplicarlas», apuntó con cierta sorna la banquera.

Botín insistió en que esa avalancha regulatoria es un enorme lastre para el crecimiento de la región. «La regulación mata la innovación, que es algo positivo para EUropa; a no ser que permitamos que las empresas innoven no vamos a crecer», expresó, recordando que actualmente ya hay siete empresas americanas que valen más que todas las de la UE juntas, en alusión a los gigantes tecnológicos como Nvidia, que la pasada semana superó los 5 billones de dólares de valor en Bolsa.

Para Botín, los bancos centrales «han hecho un trabajo fantástico» en los últimos años para controlar la inflación. Pero asegura que ahora hay que pensar de otra manera. «El crecimiento requiere seguridad energética», apuntó la directiva. Sus palabras se dirigen de forma especial a la necesidad de mayores inversiones en el sector, también en defensa, que los bancos están dispuestos a financiar. «Los bancos queremos ser más parte de la solución, podemos hacer mucho más, somos los que tenemos los clientes uqe van a impulsar el crecimiento de EUropa», señaló la presidenta del Santander. «Somos capaces de asignar capital más eficientemente que los gobiernos», insistió.

Botín recordó que actualmente los bancos en España están prestando dinero a tipos por debajo de los que se endeuda el Tesoro. «Un 2,67% es el coste medio de una hipoteca en España: un tipo menor que el del bono del Tesoro, porque somos eficientes y competitivos y aun así generamos rentabilidad», apuntó la banquera durante su intervención.

A su juicio, Europa debe cambiar el chip y pensar de forma dinámica qué es lo que necesita la economía, el sistema financiero. «Sin embargo, estamos todo el tiempo creando normas para todos los sectores... ¿por qué qué hacen falta 22 permisos y dos años para poner un panel solar en mi tejado?», señaló Botín.

La banquera tamibén criticó el sistema fiscal que, a su juicio, perjudica un mayor ritmo de inversión y capacidad de financiación. «Por cada euro de beneficio en la Unión Europea, 58 céntimos van a pagar impuestos, frente a los 42 céntimos que se destinan a tal fin en EE UU»; explicó. La directiva apuntó a que si en EUropa bajasen a ese nivel, «se liberarían 500.000 millones de euros de capital, que equivaldría a 1,6 milones de hipotecas o 10 millones de créditos a pymes».

En términos de regulación sobre capital, si los bancos de las dos regiones estuvieran al mismo nivel en cuanto a exigencias de los supervisores, «tendríamos 14 millones más de hipotecas o 87 millones de créditos más a pymes a lo largo de 3 años».