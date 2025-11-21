El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Panaderos, hostelería, comercio, entre otros, son los colectivos acogidos al sistema de módulos AFP

El Gobierno encalla en su compromiso de que los autónomos coticen por sus ingresos reales

El colectivo da por hecho que sus cuotas se congelarán en 2026 por la falta de acuerdo, mientras Hacienda da los primeros pasos para prorrogar la facturación por módulos

Cristina Cándido
Lucía Palacios

Cristina Cándido y Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:46

Paso atrás en el objetivo del Gobierno de lograr que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, un compromiso además que adquirió España ... con Bruselas en el plan de recuperación y resiliencia y que cuenta con el acuerdo de los agentes sociales y el aval del Pacto de Toledo. Sin embargo, la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez le aboca a prorrogar dos medidas que van en el camino inverso hacia esta meta: congelar las cuotas de los más de 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia en 2026 y prorrogar el sistema de módulos que permite a más de 350.000 emprendedores facturar en función de un régimen de estimación objetiva.

