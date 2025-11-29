El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avión de la compañía American Airlines EP

Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus

Iberia afirma que opera con normalidad al haber trabajado «toda la madrugada» en actualizar los software del modelo A320

Johana Gil

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Durante uno de los fines de semana de mayor actividadad aerea, miles de aviones han tenido que quedarse parados tras el orden de Airbus de ... una reparación urgente en sus A320, que actualmente están en servicio. Más de la mitad de la flota mundial de este modelo ha resultado afectada, lo que está generando cancelaciones y retrasos en vuelos alrededor en varios países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  3. 3

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  4. 4 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  5. 5

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  6. 6

    La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero
  7. 7 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota
  8. 8 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España
  9. 9

    ¿Qué pasó con el implante coclear que perdió Julia?: La familia de la niña pide ayuda al hospital
  10. 10

    Del campo al paraíso familiar llamado El Peral: «El barrio tiene mucho futuro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus

Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus