Los vinos sin alcohol encuentran en el mercado exterior su principal salida CaixaBank ha desarrollado una jornada en la que se ha profundizado en la evolución de estos vinos

Susana Gutiérrez Burgos Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:34

Las tendencias del consumo van cambiando y las bodegas trabajan para adaptarse a las nuevas situaciones del mercado. En ese contexto irrumpen con fuerza los denominados Nolo, vinos sin alcohol o de baja graduación. No han nacido para convertirse en un sustitutivo del vino tradicional, pero sí un complemento que se puede ajustar a determinados momentos o perfiles. Desde 2008, las bodegas Emina en Valbuena de Duero y Familia Torres en Penedés, desarrollan vinos desalcoholizados en un exhaustivo trabajo en innovación y búsqueda de la mejor calidad y sabor del producto. Con el paso de los años, se han ido uniendo otras elaboradoras de referencia como Martín Códax de Rías Baixas. En la actualidad, se considera vino al producto que tiene más de 9 grados alcohólicos; low, entre 0,5 y 9 grados y sin, entre 0 y 0,5 grados.

Siendo conscientes del interés que suscitan estas nuevas propuestas, CaixaBank ha desarrollado una jornada en la que se ha profundizado en la evolución de estos vinos. Un evento moderado por el sumiller, Ferrán Centelles, y en el que participaron Beatriz Moro, presidenta de Win sin alcohol de Bodegas Familiares Matarromera; Montserrat Rosell, responsable de elaboración de vinos desalcoholizados de Familia Torres; y Juan Vázquez, director general de Bodegas Martín Códax. Todos ellos coincidieron en la evolución positiva que han tenido este tipo de vinos desde que dieran sus primeros pasos hace 17 años. Unos proyectos que, según desvelaron, han supuesto muchas pruebas y una gran inversión en I+D.

Los vinos desalcoholizados se destinan en su mayoría a la exportación, aunque han ganado presencia en España desde el año 2020. Las elaboradoras pusieron sobre la mesa el ejemplo de la cerveza sin alcohol, como esperanza de la trayectoria al alza que pueden tener estas propuestas, debido a los hábitos más saludables de las nuevas generaciones o los consumidores que no pueden tomar alcohol por diversas circunstancias.