Susana Rodríguez, nueva integrante de El Círculo de los Primeros de Protos Cada integrante de este exclusivo espacio cuenta con una placa personalizada y una selección de vinos de la bodega

El Norte Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:57

Bodegas Protos vuelve a abrir su santuario de El Círculo de los Primeros para homenajear a Susana Rodríguez, la triatleta española y campeona Paralímpica, por partida doble, de Triatlón en la categoría PTVI.

Doctora en Medicina Física y Rehabilitación, Susana ha sabido combinar con brillantez su carrera deportiva de élite con su vocación médica, convirtiéndose en un referente de esfuerzo, superación y excelencia.

Cada integrante de este exclusivo espacio cuenta con una placa personalizada y una selección de vinos de la bodega, símbolo de reconocimiento a una vida dedicada a la excelencia. Ya cuentan con su propio espacio personalidades como Miguel Induráin, Vicente del Bosque, David Cal, Richard Rogers o la deportista Ona Carbonell.

