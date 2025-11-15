El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Susana Rodríguez, en las instalaciones de Protos. E. N.

Susana Rodríguez, nueva integrante de El Círculo de los Primeros de Protos

Cada integrante de este exclusivo espacio cuenta con una placa personalizada y una selección de vinos de la bodega

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:57

Comenta

Bodegas Protos vuelve a abrir su santuario de El Círculo de los Primeros para homenajear a Susana Rodríguez, la triatleta española y campeona Paralímpica, por partida doble, de Triatlón en la categoría PTVI.

Doctora en Medicina Física y Rehabilitación, Susana ha sabido combinar con brillantez su carrera deportiva de élite con su vocación médica, convirtiéndose en un referente de esfuerzo, superación y excelencia.

Cada integrante de este exclusivo espacio cuenta con una placa personalizada y una selección de vinos de la bodega, símbolo de reconocimiento a una vida dedicada a la excelencia. Ya cuentan con su propio espacio personalidades como Miguel Induráin, Vicente del Bosque, David Cal, Richard Rogers o la deportista Ona Carbonell.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  4. 4

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  5. 5 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  6. 6 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  7. 7

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  8. 8 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  9. 9 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?
  10. 10 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Susana Rodríguez, nueva integrante de El Círculo de los Primeros de Protos

Susana Rodríguez, nueva integrante de El Círculo de los Primeros de Protos