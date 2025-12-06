Rueda aumenta hasta el 44% su cuota de mercado en vino blancos de calidad Se consolida como la segunda D.O. en ventas del país por detrás de Rioja

Susana Gutiérrez Burgos Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:47

La Denominación de Origen Rueda ha elevado su cuota de mercado en más de dos puntos, alcanzando el 44,6% frente al 42,3 % del año anterior. Así se refleja en el informe de la consultora Nielsen IQ respecto al comportamiento del mercado de vino tranquilo en España en 2024, que confirma la posición de la marca como líder en ventas de los vinos blancos de calidad. Le siguen Rioja con un 8,3% y Rías Baixas con un 7,2%. El estudio también refleja que Rueda se consolida como la segunda Denominación de Origen en ventas del país con un 15,6%, detrás de Rioja. Asimismo, se mantiene en tercer puesto en cuanto al valor de las ventas.

Una situación que pone en valor el Consejo Regulador, al producirse en un momento en el que el vino con Denominación de Origen cae en un 1% en España. «Es extremadamente positivo que tengamos estos buenos datos en ventas, cuotas de mercado, subiendo en exportaciones, en un mercado que va en el sentido contrario», defiende el director General de Rueda, Santiago Mora. En esta línea, recalca que la zona de calidad está «liderando un proceso de conquista de nuevos consumidores, de nuevos momentos de consumo en el mundo del vino, que van ligados especialmente al vino blanco».

En la actualidad, el consumo de vino blanco en el país supone un 35% del total, mientras que el tinto asciende a 59,3% y el rosado al 5,7%. En los últimos años, se ha demostrado que los blancos van ganando terreno y acortando distancias.

Exportación

Más allá del buen momento que se vive en el mercado nacional, los esfuerzos del marchamo de calidad se focalizan también en las ventas en el exterior. Rueda, según los datos facilitados por el Consejo Regulador, ha exportado un total de 10.242.451 botellas en la primera mitad de 2025. El valor asciende a 26,09 millones de euros, con un crecimiento importante en los últimos cinco años, ya que en 2020 se fijaba en 20,92 millones. «Como dato de interés, Rueda es la primera D.O. de España en ventas de vino tranquilo en Holanda, con un crecimiento del 14,8 %. Entre enero y julio de 2025, la Denominación de Origen ha exportado 4.786.317 botellas a Holanda», detalla Mora.

Otros de los países que están en alza, según el director general de la DO, son Austria con un crecimiento del 63,05%.