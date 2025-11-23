Premios APD al Empresario y Directivo del Año Miguel Vergara, Ricardo García y David Alonso fueron reconocidos en esta edición

Valladolid acogió el acto de entrega de los Premios al Empresario y Directivo del Año 2025 en Castilla y León, organizados por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), con la colaboración de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, Aon y Adecco.

El acto contó con Xavier Marcet, presidente de Sarah Marlex y Lead to Change. Marcet manifestó la relevancia de liderar desde el propósito y la confianza para impulsar organizaciones sostenibles y colaborativas.

En cuanto a los galardones, el Premio Empresario del año recayó en Miguel Vergara, presidente de Grupo Miguel Vergara; el Premio Directivo del año fue para Ricardo García, presidente de Benteler y el Premio Joven Empresario para David Alonso, CEO Daloar Studios.

