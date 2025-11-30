«El mercado vive un buen momento en nuestra región impulsado por la obra pública»

La multinacional produce 500 toneladas de cemento al año que se destinan, sobre todo, al mercado nacional

Andrea Díez Venta de Baños (Palencia) Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:34

Es precio remontarse al año 1949 para fechar la constitución de la sociedad Cementos Hontoria en el municipio palentino de Venta de Baños. La firma se fusionó en 1993 con Cementos El Alto, S.A. y Cementos Portland, S.A. , una integración que permitió ampliar su capacidad productiva y tecnológica. Hoy, la planta, que cuenta con cantera propia, mira al futuro con el objetivo de avanzar en la descarbonización y seguir fabricando productos de alta calidad, tal y como señala su director, Francisco Salazar.

–¿Qué impacto económico y social tiene la fábrica de Hontoria en su apuesta por Palencia?

–Estamos muy orgullosos de poder decir que la fábrica de Hontoria supone un foco de empleo estable y de calidad, además de una fuente de ingresos para la región, que ayuda al desarrollo social y económico de una zona donde la actividad industrial está por debajo de gran parte del resto del país.

–¿Se pueden poner cifras a esa ayuda al desarrollo de la zona?

–Nuestra instalación genera más de 300 puestos de trabajo, entre empleo directo e indirecto, lo que la convierte en un referente industrial en la zona. Además, el 99% de nuestros contratos son indefinidos y tampoco podemos olvidar nuestra contribución en más de un millón de euros anuales vía tasas e impuestos, que repercuten directamente en el desarrollo de infraestructuras y servicios locales.

–¿A qué se destina la producción de estas instalaciones?

–Hoy, la planta cuenta con cantera propia, una instalación de trituración capaz de procesar 700 toneladas por hora, molienda de crudo de 150 toneladas por hora, sistemas avanzados de valorización en Torre Dopol y Quemador Principal, una línea de horno con capacidad para 2.200 toneladas diarias y dos modernos molinos de cemento, combinando tradición industrial con innovación. Fabricamos cementos de alta calidad añadida, utilizados en estructuras de puentes, viales y firmes para autovías o líneas de alta velocidad. Aunque nuestra cifra de producción varía cada año en función de la demanda, actualmente se mantiene estable en torno al medio millón de toneladas que salen de la fábrica.

–¿A qué mercados abastece la fábrica?

–Nuestro mercado es fundamentalmente nacional, tanto en obra directa como a través de prefabricadores. No obstante, recientemente hemos obtenido la certificación NF de calidad francesa, lo que nos permite acceder también al mercado francés.

–¿La dificultad para encontrar personal cualificado representa un problema?

–Se percibe cierta dificultad para incorporar algunos perfiles técnicos y de campo y que afectan a la mayoría de las industrias, incluido el sector cementero. Lo afrontamos con una política activa de desarrollo profesional, con condiciones laborales competitivas y formación continua, lo que nos permite retener talento y garantizar el crecimiento interno de nuestros equipos y el futuro de nuestra fábrica.

–¿En qué momento se encuentra el sector del cemento?

–Nos encontramos en un momento clave para el sector. La transición hacia la descarbonización está transformando por completo nuestra industria. Los principales retos pasan por lograr la neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero, optimizar el consumo energético y los procesos productivos, y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que integre también la responsabilidad social corporativa.

–Entonces, ¿las perspectivas de crecimiento son buenas?

–Actualmente, el mercado vive un buen momento en nuestra región impulsado por la obra pública principalmente, y especialmente con el desarrollo de la red vial y los tramos de alta velocidad ferroviaria. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo son inciertas, porque no sabemos cómo pueden influir tanto los factores económicos como sociales. La facturación del grupo, en la que se incluyen todos los países, en 2024 fue de 648,1 millones de euros.

–¿Cómo se logra el equilibrio entre la subida de costes de producción y la rentabilidad?

–Mantener la rentabilidad en un sector tan dependiente de los costes energéticos, combustibles y materias primas, que han experimentado fuertes incrementos, no es sencillo. Por eso, nuestro enfoque se centra en mejorar la eficiencia de los procesos y evolucionar continuamente tanto en los tipos de cemento como en los métodos de fabricación.

–¿Qué medidas contemplan para fomentar la sostenibilidad?

–Los cambios son constantes y nuestra respuesta debe estar a la altura. Nuestra apuesta por el desarrollo sostenible nos obliga a revisar y ajustar continuamente nuestros procesos. Un ejemplo de ello es la reciente certificación de un cemento con menor huella de carbono, que refleja nuestro compromiso por fabricar productos de máxima calidad alineados con los objetivos medioambientales.

–¿Se contemplan nuevas inversiones para la planta palentina?

–El Grupo Cementos Portland Valderrivas ha reafirmado su compromiso con el desarrollo sostenible en la Fábrica de 'Hontoria'. Durante este año hemos acometido una inversión superior a los 6 millones de euros para la instalación de un by-pass de cloro en la torre del horno. Esta tecnología optimiza la valorización energética del centro y contribuye de forma significativa a la reducción del impacto ambiental, al minimizar el vertido de residuos en los vertederos de la región y disminuir las emisiones de CO₂ a la atmósfera. Asimismo, hemos puesto en marcha una instalación que permite el uso de adiciones activas en los cementos, logrando productos con menor huella de carbono.

–La del cemento, ¿es una industria altamente regulada?

–Así es. Por eso el impacto de las políticas ambientales es enorme. Pero, por convicción propia, hemos decidido ir más allá de lo obligatorio, obteniendo la certificación EMAS, el sistema de gestión ambiental más exigente a nivel europeo, que complementa a la ISO 14001, vigente en nuestro centro desde hace 25 años. En la misma línea, hemos certificado nuestra gestión energética conforme a la norma ISO 50001, reforzando así nuestra apuesta por la eficiencia y sostenibilidad.

–¿Qué papel juega la digitalización en la optimización de los procesos?

–Contamos con un sistema digital de toma y gestión de datos, que permite monitorizar y optimizar los procesos en tiempo real, bajo la supervisión continua de nuestros profesionales, las 24 horas del día. Además, estamos trabajando en la implementación de sistemas digitales expertos que nos ayuden a mejorar aún más la eficiencia y la precisión de nuestras operaciones.

–¿De qué manera la innovación forma parte del desarrollo de productos?

–Más allá de la digitalización, nuestra vocación innovadora se refleja en múltiples ámbitos. Estamos en búsqueda continua de nuevas materias primas que reduzcan el impacto ambiental, en la optimización del mix de combustibles para disminuir emisiones y en el desarrollo y certificación de cementos con menor huella de carbono. La innovación forma parte de nuestra manera de trabajar y de entender la mejora continua.

–¿Cómo se gestionan los desperdicios?

–La fábrica cuenta con un plan de minimización de residuos, cuyo objetivo es reducirlos al máximo. Cuando no es posible alcanzar el residuo cero, se contrata un gestor autorizado que se encarga de su retirada y tratamiento conforme a la normativa vigente.

–En la recta final de 2025, ¿qué balance hace del año?

–Este 2025 está siendo muy positivo. El apoyo de Cementos Portland Valderrivas en la fábrica de Hontoria, nos ha permitido modernizar las instalaciones en un año de intenso trabajo. Nuestro plan estratégico se centra en seguir mejorando instalaciones y procesos, avanzar en el camino de la descarbonización y continuar fabricando productos de alta calidad.