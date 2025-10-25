«Estamos inmersos en desarrollar un nuevo material fonoabsorbente con residuos de lana»

La firma vallisoletana refuerza su presencia en el mercado con su experiencia en diseño de soluciones acústicas en interiores

Corría el año 2016 cuando Carlos Pozo y David Llorente fundaron Absotec tras detectar un nicho de mercado en el sector de las soluciones acústicas. El elemento diferenciador que aportaron fue el diseño y casi diez años después, han ejecutado más de 400 proyectos en diversos sectores y esperan cerrar el año con una facturación de 3 millones de euros.

–Con una proyección de ámbito nacional. ¿Cómo ha sido la evolución desde sus primeros pasos en Valladolid?

–David Llorente: Empezamos hace diez años, en un nicho nuevo y nos propusimos hacer accesible a todo el mundo el confort acústico en cualquier tipo de espacio. Empezamos con un pequeño equipo multidisciplinar y ahora tenemos una fábrica con treinta personas en empleo directo, la sede aquí y una oficina comercial en Madrid.

–Carlos Pozo: Hoy en día el que no tiene en cuenta en sus proyectos el confort acústico está obsoleto.

–Ofrecen un servicio de acondicionamiento sonoro pero, ¿qué lo diferencia de la insonorización?

–C. P: En el ámbito de la acústica la parte de insonorización implica que un espacio sea estanco y no tenga transmisión de sonido entre un espacio y el colindante. Pero nosotros hacemos que en el espacio interior haya confort acústico, que no haya exceso de reverberación o ecos. Nosotros queremos que sean accesibles a todos los beneficios del acondicionamiento acústico.

–¿Qué tipo de materiales se utilizan?

–D. Ll: Nosotros tratamos con materiales de alta calidad, son absorbentes, y nuestra diferenciación es que lo personalizamos y adaptamos a las necesidades de cada espacio.

–C. P: La parte de innovación y sostenibilidad va muy ligada a la tipología de materiales que utilizamos.

–¿Y qué sectores demandan este tipo de servicios?

–C. P: Trabajamos con el sector corporativo, hay una demanda alta en el sector de las oficinas; hostelería con restaurante y hoteles; educación con centros formativos de todo tipo y espacios polideportivos y polivalentes, más vinculados a eventos. Todos tienen en común que son espacios donde se desarrollan actividades que tienen mucha presión acústica.

–¿Podrían compartir algún ejemplo concreto de proyectos realizados en Castilla y León?

–C. P: En Valladolid, por ejemplo, hemos acondicionado de forma integral la nueva sede de la AECC, el espacio Recoletas o salas de catas para bodegas. En Salamanca, en el palacio de Congresos, y en Burgos, la zona de formación y coworking de Fundación Caja de Burgos, entre otros.

–D. Ll: En Villalar, fue un caso muy singular porque era una antigua iglesia abovedada y tuvimos que desarrollar una solución muy innovadora, suspendida con unos cables que no tocaban la cubierta y que quedo estéticamente muy impactante.

–¿Hay una conciencia real sobre los beneficios que conlleva reducir el ruido?

–C. P: Lo que más hacemos es una labor de difusión, visibilidad y conocimiento de todo lo que te puedan aportar estas soluciones. Hay poca regulación y poco conocimiento. Los beneficios que aporta están vinculados al bienestar, reduce la fatiga a nivel mental y el estrés.

–D. Ll: De concienciación queda muchísimo, pero ahora ya hay ejemplos donde comparar. Hace diez años era muy novedoso pero hoy en día la gente identifica un restaurante que está bien acondicionado de uno que no lo está.

–¿Cuáles son los desafíos actuales?

–C. P: Con la Ley del Ruido, en Castilla y León por lo menos, ya hay algo, cosa que no ocurre en otras zonas geográficas. Pero actualmente, la clave no es tanto la regulación, que lo es, si no que la que tengamos haya que cumplirla. Ahora mismo el código técnico de la edificación da una serie de recomendaciones pero si no hay nadie que esté pendiente de que eso se cumpla, queda a criterio de los técnicos.

–D. Ll: En España funcionamos por obligación o comparativa. Lo tiene el vecino y le ha funcionado o me obliga la ley a hacer algo aunque no sepa si es bueno o malo para mí. El camino bueno sería que cada vez más gente disfrute de espacios confortables, a veces va de la mano de que la legislación vaya siendo más exigente.

–¿Qué lugar ocupa la innovación en su estrategia de empresa?

–C. P: Para nosotros la parte de innovación es fundamental y es el eje central junto a la sostenibilidad real de las soluciones que planteamos tanto por materiales como por diseño. Desde los inicios nos certificamos en ecodiseño, pensando en este ámbito para tener productos que resolvieran de forma integral los espacios, pero siempre con materiales que fueran lo más sostenibles posibles. La innovación se ha logrado siendo punta de flecha de diferentes proyectos apoyados por diferentes instituciones. Muchos proyectos han salido adelante y otros no, pero nos ha ayudado a desarrollarnos. A través del Ministerio de Ciencia e Innovación, el CDTI, nos otorgó el sello de pyme innovadora.

–¿Qué oportunidades ven en el uso de IA?

–C. P: La Inteligencia Artificial ayuda a mejorar los procesos. Estamos desarrollando diversas acciones para que en lo que ya estamos haciendo bien, poder llegar más rápido, y, en lo que nos queda de desarrollo, que nos ayude a tenerlo más controlado.

–D. Ll: La progresión de la empresa ha ido acompañada de una evolución tecnológica. Empezamos con una empresa muy pequeñita, luego tuvimos que digitalizar toda la parte de procesos para tener un control en tiempo real y la Inteligencia Artificial lo que nos permite ahora que estamos con varios proyectos abiertos, es que toda la información que generamos, al estar digitalizados, podamos optimizar procesos y agilizar trabajos que pueden realizarse de forma automática o semiautomática y además nos permite evitar errores.

–¿Cómo incluyen la sostenibilidad?

–D. Ll: Tenemos un departamento dedicado a la innovación. Somos pioneros en certificarnos en ecodiseño e innovación, que no son obligatorias.

–C. P: Estamos ahora en varios procesos, que son voluntarios, con las declaraciones ambientales de productos y el pasaporte europeo de producto porque las multinacionales valoran estas certificaciones de sostenibilidad. Es una filosofía que mantenemos desde nuestros inicios.

–Y en este marco, ¿qué iniciativas están desarrollando?

–C. P: Estamos inmersos en un proyecto para desarrollar un nuevo material fonoabsorbente basado en un residuo de lana de oveja que a los ganaderos les genera un coste deshacerse de ellos porque no es válida para la industria textil. Es un proyecto en el que estamos con otras cuatro empresas para conseguir un material fonoabsorbente para desarrollar nuevos productos a futuro. Además, de utilizar materiales reciclados se buscan también materiales que duren en el tiempo.

–El mercado de soluciones acústicas, ¿puede generar nuevas oportunidades laborales?

–C. P: Es un mercado incipiente, en desarrollo. Nosotros al plantear soluciones personalizadas la tecnología es la artesanía. Tenemos tapiceros, ebanistas, personas que se han reciclado del sector de la construcción para fabricar soluciones acústicas, por lo que se abren oportunidades laborales de todo tipo.

– En la recta final de 2025, ¿qué objetivos se marcan para el próximo año?

–D. Ll: La proyección es buena porque nuestro crecimiento ha sido sostenido y orgánico.

–C. P: Madrid, Barcelona, Valencia y País Vasco para nosotros son clave, pero tenemos una visión de crecimiento nacional gracias a diferentes convenios de colaboración. Este es otro reto para el 2026. Trabajamos con empresas, entidades y administraciones que entienden la filosofía de hacer las cosas bien. Estamos creando una red.