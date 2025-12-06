i-DE refuerza la seguridad de una de las entradas a la capital burgalesa Esta intervención reduce el impacto visual en uno de los principales accesos a la ciudad y además, moderniza la red eléctrica, asegurando un servicio más fiable y eficiente

Imagen de la entrada a la ciudad antes y después de la actuación.

La entrada a Burgos por la calle Francisco Salinas luce ahora una imagen renovada gracias a la actuación de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, que ha retirado antiguas instalaciones eléctricas aéreas para mejorar la estética urbana, la seguridad y la calidad del suministro.

Con una inversión de 62.000 euros, se ha desmontado un centro de transformación en intemperie, dos líneas de baja tensión y dos vanos de 137 metros de línea aérea de media tensión que atravesaban zonas emblemáticas como el parque del Castillo, junto al Hospital Fuente Bermeja. Además, se ha reconfigurado la red de baja tensión para garantizar el suministro a 83 clientes, adaptando sus contratos a la tensión normalizada.

Esta intervención reduce el impacto visual en una de las principales entradas a la ciudad, refuerza la seguridad vial y moderniza la red eléctrica, asegurando un servicio más fiable y eficiente.

La actuación refuerza el compromiso de i-DE con un suministro seguro y sostenible y se integra en un plan más amplio que contempla nuevas mejoras en el entorno del Castillo de Burgos —Bien de Interés Cultural y punto clave del Camino de Santiago— para seguir avanzando hacia una red eléctrica cada vez más respetuosa con el medio ambiente y el patrimonio histórico.