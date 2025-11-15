Gullón patrocina por quinto año consecutivo el Galleta Rock Fest

El Norte Palencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:57 Comenta Compartir

Galletas Gullón ha renovado un año más el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para patrocinar la 29ª edición del Galleta Rock Fest, que se celebrará en la localidad el 11 de julio de 2026.

De este modo, Galletas Gullón apoya por quinto año consecutivo al festival con una aportación de 4.000 euros, «con el objetivo de acompañar a las iniciativas que enriquecen la vida cultural y favorecen el crecimiento del turismo en Aguilar de Campoo y sus alrededores», señalan desde la compañía. De hecho, la galletera ha colaborado recientemente con Aescena, el Aguilar Film Festival, el Okey Makey, el Corona Fest, el GeoFest, el Encuentro de Danzas Urbanas o ARCA.

El acto de firma del convenio de colaboración contó con la participación de David Casañ, director corporativo de Galletas Gullón; María José Ortega, alcaldesa de Aguilar; Giovanni Peláez, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo; Óscar Pérez, portavoz de la Asociación Cultural Galleta Rock; y Sheila Palomo, responsable de Gestión Ética.

El evento también sirvió para presentar la nueva imagen del festival, una cita de referencia en la comarca.