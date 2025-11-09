Grupo CFI, 20 años de ciberseguridad y protección de datos La compañía celebró su aniversario con un acto que reunió a representantes institucionales, clientes, empresarios, amigos, familiares y a todo el equipo

Grupo CFI ha celebrado su vigésimo aniversario con un acto en la Casa de la Cultura 'Jesús Meneses' de Villamuriel de Cerrato (Palencia). El evento reunió a representantes institucionales, clientes, empresarios, amigos, familiares y a todo el equipo que forma parte de la compañía, en una jornada marcada por el reconocimiento a dos décadas de esfuerzo y compromiso con la ciberseguridad y la protección de datos personales.

El acto contó con la presencia del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien subrayó la relevancia de contar en la región con empresas punteras en el sector de la ciberseguridad. También intervino la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, quien destacó la importancia de iniciativas empresariales como esta, por su apuesta por el desarrollo local. En representación del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) asistió Raúl Amarelle.

Durante la intervención del director general de Grupo CFI, Julio César Miguel, señaló que «la ciberseguridad es una cuestión social, económica y humana. Es la base de la confianza digital sobre la que se sostiene nuestro modo de vida».

Asimismo, agradeció el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo, destacando que «nada de esto habría sido posible sin las personas que integran Grupo CFI, cuyo talento nos ha permitido consolidarnos como una compañía con proyección nacional e internacional».

Proyecto Homeward Bound

Por su parte, la bióloga Zaida Ortega intervino para explicar los objetivos del proyecto Homeward Bound, una iniciativa internacional en la que participa junto a un grupo de mujeres científicas que han llevado a cabo una expedición a la Antártida con el propósito de fomentar el liderazgo femenino en la ciencia y la sostenibilidad. Durante su intervención, agradeció el apoyo de Grupo CFI, que ha patrocinado esta causa social, subrayando que «gracias al apoyo de Grupo CFI hemos podido llevar la voz de las mujeres científicas hasta uno de los lugares más remotos del planeta».

Por su parte, la directora de Operaciones de Grupo CFI, Verónica Serna, recordó que «veinte años representan un viaje de compromiso, innovación y crecimiento compartido», y reafirmó el propósito de la empresa desde sus inicios: «Proteger lo que realmente importa».