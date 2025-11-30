ENTIC 2025: la innovación y la IA generativa marcan el futuro digital de Castilla y León Valladolid acoge el 3 de diciembre, la VIII edición del Encuentro Tecnológico Digital Impact de Inetum

El Norte Valladolid Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:34

Valladolid acogerá el 3 de diciembre, una nueva edición del ENTIC Castilla y León 2025, el encuentro tecnológico organizado por Inetum en colaboración con Appian, Intel, Microsoft y SAP. Bajo el lema 'Digital Impact, For a Better Future', la jornada reunirá a líderes del sector público y de la empresa privada para compartir las últimas tendencias en Inteligencia Artificial, debatir sobre sus aplicaciones y analizar los retos que afrontan empresas y administraciones de Castilla y León.

Inetum, líder europeo en soluciones y servicios digitales, reafirma con ENTIC 2025 su compromiso con Castilla y León y su papel como catalizador de la transformación digital de la Comunidad, impulsando un futuro tecnológico sostenible y seguro, con el propósito de conseguir un impacto digital más fácil, más rápido y en beneficio de todos.

La apertura institucional correrá a cargo de Ion Ander Bordonaba, director general de Inetum España, y José Luis Sanz, consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

El programa del octavo ENTIC 2025 Castilla y León –conducido por Gonzalo Gómez Lardies, Head of Commercial Strategy de Inetum– aborda las claves del impacto de la Inteligencia Artificial en las organizaciones y en la sociedad en su conjunto.

La primera mesa redonda, 'De la automatización a la Inteligencia Artificial', moderada por Miguel Ángel Barrio (director de Digitals en Inetum), contará con expertos de SAP, Appian, Prosol y la Junta de Castilla y León. A continuación, Jorge Ordás (director de Operaciones de INCIBE) abordará cómo la IA se convierte en aliada en la defensa digital, junto a Manuel Calderón (director de Ciberseguridad en Inetum).

El rector Antonio Largo Cabrerizo presentará la aplicación de la IA en la Universidad de Valladolid; y la segunda mesa redonda, 'Organizaciones inteligentes: optimiza, acelera y potencia a las personas', moderada por Esther Tapia (directora de IIM en Inetum), reunirá a representantes de Intel, la Universidad de Valladolid, Cerealto y Microsoft para analizar cómo la tecnología potencia el talento y la eficiencia organizativa.

Liderazgo

Para finalizar, el exjugador de baloncesto y comunicador Juanma López Iturriaga compartirá su visión sobre liderazgo y trabajo en equipo, antes de que Juan Carlos Prieto, director de Inetum en Castilla y León, clausure la jornada.

Inetum es líder europeo en servicios digitales. El equipo de 27.000 consultores y especialistas de Inetum se esfuerza cada día por lograr un impacto digital para las empresas, las entidades del sector público y la sociedad. Las soluciones de Inetum tienen como objetivo contribuir al rendimiento y la innovación de sus clientes, así como al bien común. Presente en 19 países con una densa red de centros, Inetum se asocia con los principales editores de software para afrontar los retos de la transformación digital con proximidad y flexibilidad. Impulsada por su ambición de crecimiento y escala, Inetum generó unas ventas de 2.400 millones de euros en 2024. Más información en www.inetum.com