«Estamos comprometidos a explorar las posibilidades entre Valladolid y Madrid»

Denuncia que la libertad empresarial está amenazada y anima a salir de la «burbuja de la resignación»

Andrea Díez Valladolid Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:03 Comenta Compartir

Muy implicado durante toda su carrera en el desarrollo del tejido asociativo empresarial, Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM (Confederación de Empresarios Madrileños) y vicepresidente primero de CEOE, ha apadrinado esta semana el lanzamiento de la Asociación 'Voces Libres' en Valladolid.

–Las previsiones económicas de otoño para España son buenas, con un 2,9% de crecimiento, pero, ¿qué esconde la letra pequeña?

–Diría que, tanto a las empresas como a los ciudadanos, a algunas les va bien y a otros no tanto. Pero, en general, no debemos estar tan satisfechos con el comportamiento económico de España, porque la realidad es que no hay más horas trabajadas que en 2019, el poder adquisitivo de los españoles tampoco ha crecido y sí lo ha hecho la presión fiscal. Para quien de verdad van bien las cosas es para la Hacienda Pública, el Estado, que está en unas cifras de recaudación absolutamente disparadas, y sin embargo, no se traduce en unos mejores servicios públicos.

–El absentismo laboral, un 7% en España, es uno de los principales quebraderos de cabeza del sector empresarial. ¿Hay solución?

–A nosotros nos sorprende que algo tan grave para todos: para las arcas de las Seguridad Social, las empresas y también para los trabajadores que tienen que suplir a las personas que, por un motivo u otro, no van a trabajar cada día y que está tan disparado en los últimos años, y realmente casi supondría que en España tenemos un problema de salud público, no está en la agenda política. Hay que tomar medidas. Hay que sensibilizar a los trabajadores y a los servicios de atención sanitaria pero, sobre todo, cuando el motivo principal es el colapso de los servicios de sanidad pública, utilizar los servicios que tienen las mutuas, que están pagados por las propias empresas y trabajadores para que agilicen la recuperación de las personas, por la propia salud, cuando se tardan meses en realizar pruebas diagnósticas. El problema es que el absentismo en España está concentrado en un pequeñísimo margen de trabajadores.

–Además, se ponen sobre la mesa otras cuestiones como exportaciones o la falta de relevo generacional, ¿son problemáticas comunes entre comunidades?

–En cuanto a las exportaciones, para poder acceder a mercados exteriores te favorece tener cierto tamaño y, realmente, en España el tamaño medio de la empresa es muy bajo comparado con otros países de Europa. Tenemos que buscar medidas para facilitar que las empresas sean más competitivas, con acceso a la digitalización y herramientas de IA, que son un factor importantísimo. Las empresas privadas son el núcleo en el que se basa el Estado del bienestar.

–¿Y la regulación?

–Habría que hacer una revolución en materia de normativa. Solo el Estado elabora una media de dos normas nuevas cada día, más las europeas y las autonómicas. Tenemos una normativa laboral rígida y que no se adecua con las necesidades del mercado. ¿Cómo se puede explicar que yendo bien o mal siempre lideremos las cifras de desempleo en Europa?. Ahí hay algo que falla.

–Aboga por establecer un clima de confianza. ¿Es lo que hay entre Madrid y Valladolid para poder desarrollar proyectos comunes?

–Madrid necesita de su entorno y que las comunidades más próximas tenga un desarrollo. En Valladolid, a nivel logístico, hay numerosas oportunidades con Madrid porque necesita que haya otros centros logísticos que le ayuden a desarrollar actividades. También hay muchas industrias que necesitan una garantía de suministro de energía eléctrica que en Madrid a veces les cuesta encontrar. En Valladolid, la industria agroalimentaria es muy potente y creo que puede buscar sinergias con empresas en Madrid. En el sector turístico también hay enormes oportunidades. Creo que hay muchas posibilidades y estamos comprometidos a explorarlas. Estuve en la presentación de Valladolid Now en Madrid y vi que Valladolid ofrece importantes oportunidades.

–¿Y cómo se encuentran las relaciones con las administraciones públicas?

–La burocracia es un tema que las administraciones deberían tomarse muy en serio. No tiene sentido que tengamos exigencias distintas según la parte de España en la que estés. Las administraciones tienen que hacer una auditoría de toda norma para desatascar posibles inversiones. Hay que quitar el miedo al empresario a explorar otros mercados y la burocracia, desde luego, es un freno real.

–¿Qué consejo le daría a los jóvenes emprendedores?

–Les diría que se atrevan, que pierdan el miedo y que lo que tienen que ser capaces es de hacer las cosas mejor que los demás. Hay que rodearse de un buen equipo, ser ambiciosos y no temer al fracaso. Ahora, el problema que también es una oportunidad, es que la tecnología hace que se abran las puertas.

–Está de visita en Valladolid para apoyar la Asociación 'Voces libres'...

–Creo que España necesita una movilidad de la sociedad civil. Creo que está amenazada la libertad empresarial, cada vez hay más límites a la libertad individual y cada vez tiene más importancia el grupo sobre la persona, y creo que es grave. Estos jóvenes universitarios salen de la burbuja de la resignación y dicen, vamos a luchar por la libertad.

–Es usted además miembro de la Real Academia de Gastronomía. ¿Se decanta por algún plato de esta tierra?

–Me encanta el lechazo, pero también probar la cocina elaborada y Valladolid tiene tradición, producto, una enorme cultura gastronómica y además se ha promocionado el turismo gastronómico.