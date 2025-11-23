CaixaBank pone en marcha 'El Árbol de los Sueños' El objetivo es hacer regalos a niños en riesgo de vulnerabilidad de Castilla y León

E. N. Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:03

El programa 'El Árbol de los Sueños' de CaixaBank permitirá repartir el regalo que piden en sus cartas a un total de 785 niños en riesgo de vulnerabilidad de Castilla y León. Se trata de una iniciativa solidaria que pone el foco en los valores que conlleva que cada niño reciba el regalo que ha pedido estas Navidades.

El programa se canaliza a través de las oficinas de CaixaBank, que disponen de cartas escritas por niños, de hasta 12 años. Los clientes que quieran participar deberán dirigirse a una oficina, donde se les asignará una de las cartas en la que detallará el regalo concreto que desea. Una vez recogida, los participantes tienen hasta el 12 de diciembre para llevar a su oficina el regalo, que tiene como límite máximo 50 euros.