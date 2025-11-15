«Actualmente, más del 90% de nuestra producción se destina fuera de España»

La sede palentina busca consolidarse como uno de los líderes del mercado de componentes para ebikes

Andrea Díez Palencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:57

Tres de cada cuatro modelos de bicicletas eléctricas de carretera en el mundo llevan un sistema con sello palentino. Desde la división de eBikes que Mahle SmartBike Systems tiene en Palencia, se impulsa la innovación en el sector de la movilidad sostenible como explica Marco de la Serna, jefe de estrategia y desarrollo de negocio.

–¿De qué forma nace la relación entre la multinacional alemana Mahle y Palencia?

–La relación surge cuando Mahle incorpora Ebikemotion, una empresa con sede en Palencia especializada en soluciones para eBikes, como parte de su estrategia para entrar en el segmento de micromovilidad. Desde entonces, Palencia ha pasado de ser la sede de Ebikemotion a convertirse en el centro de I+D y operaciones de Mahle SmartBike Systems en Europa, manteniendo y ampliando el equipo local y la actividad industrial.

–¿Cuántas personas componen este equipo local?

–Actualmente contamos con un equipo cercano a los 140–150 empleados en la sede de Palencia, con una facturación directa desde este centro superior a los 20 millones de euros. Esta cifra se incrementa notablemente si sumamos la facturación combinada de los centros de producción que fabrican los productos diseñados aquí.

–¿Qué tipo de sistemas se diseñan desde estas instalaciones?

–En Palencia se diseñan y desarrollan los sistemas motrices (motores de buje y motores centrales), packs y baterías (incluyendo soluciones extraíbles), electrónica de control, unidades remotas (Head Unit / Trio Remote) y parte del software y conectividad que acompaña a nuestros sistemas. Además, el centro concentra pruebas, validación y prototipado, y en los últimos años ha ampliado su capacidad productiva y de I+D para soportar lanzamientos como X20, X30, XS y el motor central M40. Actualmente no existe un centro de producción en estas instalaciones, aunque disponemos de áreas para la fabricación de preseries que se utilizan en los procesos de desarrollo antes de la producción en centros de Mahle más especializados.

–Sin el apoyo de una multinacional, ¿es complicado emprender en un territorio como Castilla y León?

–Emprender en Castilla y León presenta retos y ventajas. Vivimos en una zona que permite una vida más cómoda, especialmente en desplazamientos y conciliación familiar. Sin embargo, el talento es limitado y muchas veces debemos acudir a otras regiones y convencer a las personas para que se trasladen aquí. Es difícil y todo cuenta, la oferta inmobiliaria, los servicios, el ocio... pero normalmente lo compensamos con sueldos competitivos. El apoyo de una multinacional nos permite afrontar las fluctuaciones del mercado con mayor solidez y acceder a una red de producción y know-how mucho más potente. Quizás emprender no sea lo más complicado, lo difícil es mantener un proyecto de forma sostenible y crecer a lo largo del tiempo, dado el ecosistema necesario en relación a servicios, transporte, oferta técnica, sinergias, entre otros.

–Y mirando al futuro más próximo, ¿qué previsión de crecimiento estiman?

–La proyección de crecimiento para los próximos años se basa en tres ejes. El primero, la ampliación de cartera de producto con más variantes de motores y baterías, nuevos segmentos como MTB con el M40; el segundo, el escalado de producción y expansión internacional mediante acuerdos con marcas OEM y distribuidores y el tercero, los servicios digitales para que aumenten el valor por unidad en cuanto a conectividad, actualizaciones y suscripciones. Los objetivos del plan estratégico incluyen: aumento de facturación anual, crecimiento sostenible de la plantilla, mayor cuota en segmentos clave de eBikes y consolidación de Palencia como hub de I+D y demostración, todo ello manteniendo criterios de eficiencia y reducción de huella.

–¿Y qué peso tienen las exportaciones internacionales?

–Las exportaciones son fundamentales. Desde Palencia se suministran sistemas a marcas internacionales y los productos desarrollados aquí se integran en bicicletas comercializadas en Europa y fuera de Europa. Esto convierte a la sede palentina en una base exportadora relevante dentro del grupo, con una parte significativa de la producción y el valor añadido destinada a mercados exteriores. Actualmente, más del 90% de nuestra producción se destina fuera de España, y si consideramos que muchos clientes españoles fabrican aquí, pero venden gran parte de su producto en el extranjero, la cifra es aún mayor.

–¿Cómo describiría la situación actual del mercado de bicicletas eléctricas?

–El mercado de eBikes continúa madurando, la demanda se ha diversificado, la competencia se ha intensificado y los clientes exigen soluciones más ligeras, potentes, integradas y conectadas. A nivel europeo, se observa una desaceleración moderada respecto a los picos de crecimiento de años anteriores, aunque se mantiene la transición hacia la movilidad eléctrica, con oportunidades en flotas, reparto urbano y políticas públicas que favorecen la bicicleta. Localmente, la adopción depende mucho de infraestructuras y políticas municipales, por lo que la tecnología y las alianzas público-privadas son claves para seguir creciendo. Todavía se sienten los efectos del sobrestock generado tras la pandemia, que se ha ido amortiguando gracias al cambio del parque móvil de bici muscular a bici eléctrica.

–A principios de año la Comisión Europea ampliaba los aranceles impuestos al gigante asiático para proteger el mercado europeo de las bicis eléctricas. ¿Está preparado el mercado europeo para competir?

–Europa cuenta con ventajas tecnológicas I+D, calidad, estándares, y una cadena de valor en crecimiento, pero competir requiere escala, especialización y políticas industriales que acompañen la inversión y la producción local. Las medidas arancelarias protegen el margen de los fabricantes europeos, pero la industria debe responder con eficiencia productiva, innovación y cooperación entre fabricantes, proveedores y administraciones para consolidar un ecosistema competitivo y sostenible. China ya no es solo la fábrica de Europa donde se producían diseños desarrollados aquí. Hoy tienen tecnología y capacidad técnica e innovadora, en muchos casos superior a la europea, y nos están tomando la delantera. Solo con innovación y sinergias podremos hacer frente a la oferta que ya está llegando a nuestros mercados. Además, debemos entender que el mayor mercado mundial de eBikes es precisamente Europa, al menos en el concepto que aquí tenemos de bicicleta eléctrica.

–¿La Inteligencia Artificial puede mejorar la seguridad y la experiencia del usuario de bici eléctrica?

–Sí. La IA puede optimizar la gestión de energía, algoritmos que aprendan hábitos de uso para mejorar autonomía, mejorar el control de tracción y la asistencia adaptativa en tiempo real, detectar anomalías para mantenimiento predictivo y enriquecer la experiencia del usuario con recomendaciones personalizadas en la app. Además, puede mejorar la seguridad mediante alertas, detección de frenadas bruscas y soporte en navegación asistida, combinando sensores y análisis avanzado

–En cuanto al ámbito de la sostenibilidad ambiental, ¿cómo lo incorporan?

–La sostenibilidad es transversal gracias a un diseño ligero y reparable, baterías intercambiables y más sostenibles, procesos de producción más eficientes y software que optimiza el uso y prolonga la vida útil. Además, Mahle integra proyectos locales para fomentar la movilidad activa en cuanto a colaboraciones con administraciones, pruebas piloto y formación técnica. La innovación de producto siempre está ligada a criterios de durabilidad y reducción de huella en toda la cadena de valor.