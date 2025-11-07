El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Elon Musk recibirá de Tesla la mayor prima de la historia: casi un billón de dólares

El 75% de los accionistas de la empresa aprobó su petición para transformar la firma de vehículos en un gigante de la robótica y la inteligencia artificial

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

¿Cuánto hay que pagar para motivar al hombre más rico del mundo? En el caso de Elon Musk, hasta un billón de dólares en ... acciones, según el plan que fue aprobado este jueves por la Junta de Accionistas de Tesla. El fundador de la empresa había amenazado con abandonarla si no accedían a su demanda. En concreto, el magnate percibirá 878.000 millones de dólares (760.000 millones de euros), durante la próxima década.

