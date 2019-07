Primera ronda Osaka se despide a las primeras de cambio Naomi Osaka, durante el partido ante Yulia Putintseva. / Tony O'Brien (Reuters) El cuadro masculino registra la eliminación del alemán Alexander Zverev y el griego Stefanos Tsitsipas COLPISA / AFP LONDRES Lunes, 1 julio 2019, 20:48

Tres cabezas de serie, la exnúmero uno Naomi Osaka, el joven Alexander Zverev y la promesa Stefanos Tsitsipas cayeron en primera ronda de Wimbledon en un 'lunes negro' que vio al vigente campeón Novak Djokovic y a varios españoles avanzar con paso firme, además de la eliminación de Venus Williams, quíntuple ganadora del torneo, a manos de la joven estadounidense Cori Gauff, de 15 años.

«¿Puedo salir? Siento que voy a llorar», dijo Osaka, de 21 años, visiblemente emocionada antes de abandonar la sala de prensa tras haber perdido frente a la kazaja Yulia Putintseva en dos sets 7-6 (7/4), 6-2.

Recientemente destronada por Ashleigh Barty en la cabeza de la clasificación WTA, Osaka podría haber recuperado el primer puesto si hubiese tenido un buen resultado en Londres. Pero la actual número dos, que afirmaba haberse quitado un gran peso de encima al dejar de ser primera, no estuvo lo suficientemente centrada para hacer frente a una Putintseva que jugó con energía y sangre fría. «Supongo que tengo que aprender a divertirme, a quitarme la presión», dijo. «Espero encontrar algún modo de hacerlo», agregó.

También dieron la sorpresa, incapaces de superar su primer encuentro, el joven alemán Zverev, sexto cabeza de serie, y la nueva promesa griega Tsitsipas, séptima raqueta del torneo. Perdieron respectivamente contra el checo Jiri Vesely por 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 y el italiano Thomas Fabbiano por 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (8/10), 6-3.

«Estoy muy decepcionado ahora, la gente esperaba cosas de mí y no he cumplido», afirmó el griego, que parecía no haberse recuperado emocionalmente de una derrota de cinco horas contra Stan Wawrinka el mes pasado en Roland Garros. También a Zverev le afectó «la vida», dijo, sin querer entrar en detalles pero afirmando que «los últimos dos días fueron muy duros personalmente» y lo que «pasa fuera de la cancha te afecta».

Nada parece afectar de momento a Djokovic, quien aspira a lograr su quinto título sobre el césped de Wimbledon: necesitó sólo dos horas para imponerse al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 7-5 y 6-3, bajo la mirada del croata Goran Ivanisevic, campeón sorpresa en 2001, que acaba de sumarse a su equipo técnico.

En la pasada edición, el serbio, de 32 años, disputó la final contra el sudafricano Kevin Anderson, jugador con un formidable saque que esta temporada se ha visto afectado por una lesión en el codo derecho. Aun así, Anderson, octavo de la ATP, fue ascendido y designado cuarta cabeza de serie del torneo inglés, sólo por detrás del español Rafael Nadal quien, al igual que Roger Federer, segunda raqueta en Wimbledon gracias a sus buenos resultados en hierba, no se estrenan en el All England Club hasta el martes. Este lunes el sudafricano de 33 años derrotó sin sorpresas al francés Pierre-Hugues Herbert por 6-3, 6-4 y 6-2.

Feliciano López sigue con pulso firme

También avanza con paso firme el español Feliciano López, de 37 años, que llegó a Wimbledon con fuerza tras proclamarse hace una semana, siendo 113º de la ATP, doble campeón del torneo británico de Queen's, donde venció en individuales y dobles junto al escocés Andy Murray. «Esto me ha dado mucha confianza», afirmó, reconociendo tener «tantas razones para estar feliz» tras una doble victoria «bastante inesperada». En su opinión «no existe ningún secreto» para tener una carrera tan larga, «obviamente el hecho de que me he mantenido sano durante 20 años», agregó, afirmando que ser tenista es bastante sencillo comparado con su actual función de director del torneo ATP de Madrid.

Sobre su compañero de dobles y amigo Murray, que realizó un impresionante retorno a las pistas tras recibir una prótesis de cadera, Feliciano López afirmó que «es un gran sentimiento verlo jugar otra vez, especialmente cuando no siente dolor».

«Lo peor son las lesiones, el parar y volver a empezar, ver que has perdido el ritmo, que tienes dolores nuevos, que tienes que volver a ponerte en forma», reconoció el también español Roberto Bautista. El año pasado Bautista no pudo jugar debido a una lesión y lamentó que en esta edición le ocurra lo mismo al argentino Juan Martín del Potro. Pero su pase este lunes a segunda ronda tras derrotar fácilmente al alemán Peter Gojowczyk por 6-3, 6-2 y 6-3 le estimula, aseguró, para intentar volver al 'Top 20'.

Un tercer español, Fernando Verdasco, avanzó imponiéndose al polaco Kamil Majchrzak por 6-4, 6-4 y 6-4.

Pero la campanada de la jornada la protagonizó Cori Gauff, que a sus 15 años eliminó a su veterana compatriota Venus Williams. Gauff, que gracias a una invitación del torneo se clasificó la semana pasada para jugar en la hierba londinense mientras realizaba a distancia algunos de sus exámenes de secundaria, venció a Williams, de 39 años, por un doble 6-4.

La prodigiosa estadounidense ya había hecho historia al convertirse en la jugadora más joven que jamás haya entrado en el cuadro principal de Wimbledon. «Es tal vez la primera vez que lloro después de haber ganado un partido. No pensaba que ocurriría esto», dijo Gauff, clasificada en el puesto 301 del ranking WTA. Cuando Gauff nació, Venus Williams ya había ganado dos de sus cinco trofeos en Wimbledon.