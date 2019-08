El Open de El Espinar ya tiene semifinalistas El francés Grenier protagonizó la sorpresa de los cuartos de final. / Pedro Luis Merino El español Kuhn se medirá al sueco Eriksson mientras que el francés Grenier buscará un hueco en la final frente al ruso Kotov QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 3 agosto 2019, 09:50

Nicola Kuhn, la principal baza española al inicio del torneo para hacerse con el trofeo del Open de Tenis Villa de El Espinar, sigue con vida en el campeonato espinariego y con muy buenas sensaciones. El tenista nacido en Austria pero con nacionalidad española superó a un duro rival en cuartos de final, como era el turco Altuğ Çelikbilek, para conseguir uno de los cuatro billetes a las semifinales que tendrán lugar durante la jornada de hoy. Kuhn, número cinco del cuadro, superó a su rival en un igualado encuentro que se resolvió en dos mangas, por 7-5 y 6-2. «Ha habido muchas situaciones complicadas y de mucha tensión. Estoy muy orgulloso de la manera en la que he jugado esos puntos, con mucha calma. Al final han caído de mi lado, que es algo que no siempre pasa. Por estoy muy orgulloso de lo que he podido hacer con lo que poco que he tenido en mis manos», declaró al finalizar un choque que empezó cuesta arriba para el español en la primera manga, en la que se vio superado por 2-5 durante los primeros juegos.

Su rival por un hueco en la gran final del torneo será una de las revelaciones del campeonato, el sueco Markus Eriksson. Llegado al torneo no por su ranking ATP sino por el ITF, se ha convertido en el matagigantes de la presente edición tras ha superar durante la semana a dos cabezas de serie como De Schepper y Roberto Ortega. En cuartos de final fue capaz de remontar a otro tenista de mejor ranking, el francés Escoffier, y tras ceder la primera manga en el 'tie break' logró hacerse con las dos siguientes con relativa comodidad para acceder a semifinales (6-7, 6-2 y 6-3).

La otra semifinal la disputará Pavel Kotov. El tenista ruso de 20 años superó al francés Costant Lestienne el partido más largo de la presente edición, 2 horas y 51 minutos para ganar 2-6, 6-3 y 7-5 en un partido en el que ninguno estuvo muy fino con el servicio. Su rival será el francés Hugo Grenier, el vencedor del un duelo de cuartos de final que se resolvió minutos antes de las doce de la noche. Grenier superó al primer cabeza de serie y favorito al título, el esloveno Blaz Rola, en un encuentro emocionante que se decidió en el tercer set. El esloveno se apuntó la primera manga en el 'tie-break' en un primer set en el que dispuso de hasta ocho oportunidades de romper el saque de su rival. La segunda manga también se decidió en una muerte súbita repleta de errores no forzados que cayó de lado del frances para forzar el tercer y definitivo set. En la tercera manga llegó la única y decisiva ruptura de servicio del encuentro, que cayó del lado de Grenier para pasar a semifinales con un resultado final de (6-7, 7-6 y 6-4).

Por otro lado, en el cuadro de dobles la final la disputará la pareja holandesa formada por Sanders Arens y David Pel frente a los brasileños Felipe Meligeni y Orlando Luz.

Una española en semifinales

Cuatro españolas llegaron hasta cuartos de final en el cuadro femenino del torneo de El Espinar, pero tan solo una de ellas, Eva Guerrero, consiguió el acceso a semifinales, tras superar en el único duelo español de la jornada a Olga Parres. El partido entre jugadoras españolas aseguraba al menos una representante nacional en las semifinales del torneo, ronda a la que podían acceder otras dos tenistas españolas, Cristina Bucsa y Alba Carrillo. Pero finalmente será tan solo Guerrero la que peleará por un hueco en la gran final de mañana.

La tenista almeriense logró el pase a semifinales tras superar a Olga Parres en un partido cómodo y rápido que se resolvió en dos mangas. Guerrero, la número siete del cuadro femenino, se impuso por un claro y contundente 6-1 y 6-2 a Parres. No fue una buena jornada para Parres, ya que por la tarde también perdió su partido de semifinales en el cuadro de dobles. El rival en la penúltima ronda del torneo espinariego de Guerrero será la número uno del cuadro y principal favorita a hacerse con el trofeo, Arantxa Rus. La tenista holandesa también consiguió con solvencia el acceso a las semifinales tras superar en cuartos de final a la española Alba Carrillo por un doble 6-2.

La final de mañana tendrá seguro una tenista búlgara luchando por el trofeo, ya que la segunda semifinal la disputarán dos tenistas del país del este de Europa. Julia Terziyska logró el billete para semis tras superar a la española Cristina Bucsa en dos sets (6-0 y 4-0 en el segundo). Por su parte, su compatriota Elitsa Kostoca, número tres del cuadro, también accedió a semifinales por la vía rápida al vencer a la ucraniana Olga Ianchuk por 6-0 y 6-3.

En el cuadro de dobles, la final femenina la disputarán la española Marina Bassols y la china Shuo Feng frente a la australiana Alexandra Bozovic y la bielorusa Shalimar Talbi.