Tenis Kyrgios empieza a cuidar su salud mental Nick Kyrgios, durante un partido. COLPISA/AFP Camberra Miércoles, 7 noviembre 2018

Nick Kyrgios, tan conocido por sus cualidades como tenista como por sus grandes enfados fuera y dentro de la pista, ha confesado que está recurriendo a especialistas para controlarse mentalmente. «He comenzado a consultar con psicólogos para intentar reforzarme mentalmente», declaró el tenista de 23 años al diario 'Canberra Times'.

«He tardado probablemente demasiado en hacerlo, pero ya está, me he puesto a ello», señaló. «Me siento más libre para hablar de ello y tengo la sensación de que no tengo nada que esconder», precisó el australiano que ha sido protagonista por muchas salidas de tono durante sus partidos.

«He tenido que luchar este año con problemas en la pista y fuera de ella», añadió Kyrgios, que tuvo que acortar su temporada de 2018 el pasado mes de octubre, después del torneo de Moscú, donde causó baja por una lesión en un codo.

Kyrgios, que se considera «muy afortunado» por su carrera de tenista profesional, anunció también que modificará su calendario para no repetir los mismos errores de los dos últimos años. «Estoy trabajando con mi cuerpo técnico para encontrar el buen equilibrio en mi calendario, lo que creo que no conseguí hacer en los dos últimos años», precisó.

El australiano ha descendido al puesto 37 del ránking mundial, después de haber llegado a estar en el decimotercero.