Tenis Iván Pérez cae en cuartos del Nacional Infantil de tenis Iván Pérez en su partido de cuartos de final / Foto Federación El burgalés era el último tenista de la comunidad que seguía en el torneo DAMIÁN MORENO PRADO Valladolid Viernes, 13 julio 2018, 19:12

Castilla y León se ha quedado sin representantes en el Campeonato de España Infantil de tenis. El burgalés Iván Pérez no ha podido meterse en semifinales, y termina así su participación en el torneo. Pérez, noveno cabeza de serie, no ha tenido opción ante el madrileño Daniel Mérida, uno de los máximos favoritos para convertirse en el ganador de este campeonato infantil. El partido se resolvió en dos sets. En el primero Mérida fue una apisonadora, y plasmó su dominio en el tanteador por 1-6. Ya en el segundo set Pérez mejoró su juego pero no fue suficiente, perdiendo por 2-6.

Sin sorpresas en masculino

Los otros partidos de cuartos no depararon ninguna sorpresa. Alex Padró venció a Alejandro Verdasco por un doble 6-2, y el catalán Gerard Campaña, cuarto clasificado del cuadro, eliminó al navarro Antonio Prat. El principal favorito, el madrileño Pedro Verdasco, también pasó a semifinales, aunque tuvo que sududar de lo lindo en un largo e intenso partido contra el valenciano Nacho Serra, sobre el que finalmente se impuso por 4-6, 6-3 y 6-4.

El cuadro femenino sin embargo, ha estado repleto de resultados inesperados, y tras los cuartos de final, sólo dos de las cabezas de serie continúan en la competición. La catalana Jordina Cegarra eliminó a la tercera cabeza de serie, Laura Guberna, en tres sets. La andaluza Ariana Geerling batió a la valenciana Raquel González, segunda en el ranking, también en tres mangas. Ya más acorde a lo esperado, la principal favorita, Carolina Gómez, derrotó a la valenciana Lidón Amurrio por 6-0 y 6-2. La competición se prolongará hasta el domingo, cuando se juegen las finales masculina y femenina.