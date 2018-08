Los favoritos dan la talla en la fase decisiva del Villa de El Espinar Luca Vanni persigue una pelota en su partido de cuartos de final. / Pedro L. Merino TENIS Vanni lidera el dominio italiano en un cuadro con Menéndez mientras Eraydin y Samsonova pelean la final femenina LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 4 agosto 2018, 11:19

Segovia. Tras la sorprendente caída del ucraniano Sergiy Stakhovski, el primer cabeza de serie del cuadro masculino del Open Villa de El Espinar, el resto de candidatos han hecho honor a su cartel y se han plantado en las semifinales. Luca Vanni lidera el dominio italiano en las rondas finales, con tres jugadores en cuartos y dos en semifinales. El tercer favorito del torneo venció con solvencia a su compatriota Gian Marco Moroni por 6-1 y 6-4 y se presenta como el hueso a batir tras levantar el título en tierras espinariegas en la edición del Challenger de 2016.

Vanni se medirá al francés Ugo Humbert, el séptimo cabeza de serie que ha aprovechado el hueco dejado en la parte alta del cuadro tras la eliminación de Stakhovski. El galo venció en el partido más apretado de la jornada al ecuatoriano Roberto Quiroz por 6-2, 5-7 y 7-6, imponiéndose en el tie-break decisivo que se alargó con toques dramáticos (9-7). Será el primer partido del día, previsto para las 12:30 horas. En la otra semifinal estará Adrián Menéndez, el segundo favorito del torneo, que sudó de lo lindo en la canícula para derrotar a Andrés Artunedo, que ha plantado batalla durante toda la semana pese a venir como invitado. Necesitó dos tie-breaks (7-6 y 7-6) para avanzar ronda. Se las verá contra el italiano Andrea Arnaboldi, cuarto cabeza de serie, que necesitó del desempate en el tercer set para deshacerse del alemán Daniel Brands en un tramo final sin apenas oportunidades al resto en un choque con una veintena de saques directos (4-6, 6-3 y 7-6).

Por su parte, el cuadro femenino se quedó ayer sin representación española para la final, prevista para esta tarde, no antes de las 19:00 horas. Tras el abandono el jueves de la vigente campeona, Paula Badosa, la turca Basak Eraydin hizo valer su etiqueta de tercer cabeza de serie del ITF femenino y se deshizo sin apenas apuros de Andrea Lázaro (6-4 y 6-1). Se medirá a la rusa Ludmilla Samsonova, la séptima favorita del cuadro, que tampoco necesitó más de dos mangas para despedir a Yvonne Cavalle-Reimers (6-3 y 6-2). La turca, número 284 del mundo en el ranking de la WTA que ha ocupado este año el puesto 156, ha ganado una decena de títulos individuales y dobles ITF a lo largo de su carrera y se presenta como favorita para levantar el trofeo. Lázaro, de 23 años, no pudo completar su gran torneo desde la fase previa y la española, que ha competido con un gran nivel en las universidades de Estados Unidos, afrontará el reto de subir en su ranking, en torno al 800, por no haber competido regularmente en el circuito profesional durante su etapa americana.

Eraydin no optará sin embargo al doblete porque cayó junto a la croata Tamara Curovic en la final de dobles ante Olga Parres y Marina Bassols, que levantaron a última hora de ayer el primer título de la semana en El Espinar en un partido muy igualado. Se llevaron el primer set remontando dos bolas de break en el juego decisivo. Lo mismo ocurrió en el segundo parcial; tras una secuencia constante de roturas de servicio, las españolas defendieron su saque en el último juego y se impusieron por 7-5 y 6-4.

Antes de la final femenina, habrá representación española en la final de dobles masculinos, a partir de las 17:00 horas en la central. No serán Carlos Boluda y Miguel Semmler, que cayeron en el set de desempate tras haber eliminado el día anterior a la pareja india que llegaba como primeros cabezas de serie. El portugués Joao Monteiro y el argentino Matías Descotte vencieron (5-7, 6-2 y 10-4). Ante ellos, Andrés Artunedo completó un gran torneo individual clasificándose con David Pérez. En el camino dejaron a los segundos favoritos, el croata Ante Pavic y el bosnio Tomislav Brkic, por 6-7, 6-3 y 10-7.