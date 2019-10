Fallece Andrés Gimeno, leyenda del tenis español Andrés Gimeno, durante una de sus participaciones en el torneo de Wimbledon. / AP Ganador de Roland Garros en 1972, fue también capitán del equipo español de Copa Davis y comentarista de televisión COLPISA MADRID Miércoles, 9 octubre 2019, 16:29

Adiós a uno de los pioneros del tenis español. Andrés Gimeno, ganador de Roland Garros en 1972, ha fallecido a los 82 años, a consecuencia de un cáncer.

Subcampeón del mundo de pista cubierta en 1965 y campeón mundial al año siguiente, tras vencer en la final a Rod Laver, sus mayores gestas las protagonizó rebasados los 30 años.

Alcanzó la final de Abierto de Australia en 1969, donde cayó ante el mítico Rod Laver. Tres años después conquistaría el único Grand Slam de su palmarés al imponerse en Roland Garros. Tenía 34 años y 10 meses, lo que le convirtió en el tenista más veterano en levantar la Copa de los Mosqueteros en la era Open.

A lo largo de su carrera, Andrés Gimeno ganó cinco torneos del circuito profesional en individuales y otros tres en dobles. Abandonó las pistas en 1973. Tras retirarse, fue capitán del equipo español de Copa Davis y pasó más tarse a ejercer como comentarista de televisión. En 2009 ingresó en el Salón Internacional de la Fama del tenis.

Reacciones

Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar. «Acaban de comunicarme la triste noticia del fallecimiento de Andrés Gimeno. Sin duda uno de los pioneros del tenis en España y un gran deportista. Un sentido saludo a su familia», ha tuiteado Rafa Nadal, número dos del ranking mundial y ganador de 18 torneos del Grand Slam.

«Nos acaban de dar la triste noticia del fallecimiento de nuestro admirado y respetado Andrés Gimeno», se sumaba Álex Corretja, doble finalista en Roland Garros que, como Gimeno, fue capitán del equipo español de Copa Davis y comentarista de televisión. «Qué pena, me encantaba comentando, rara vez veo un partido por la tele que no me acuerde de él. Seguramente amo el tenis por él. Pues eso, siempre le echaré de menos en el tenis por televisión», agregó el barcelonés.