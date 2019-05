El Espinar acogerá íntegramente el cuadro femenino por primera vez

«El Espinar debe involucrarse más, es su torneo»

La directora del Open Castilla y León-Villa de El Espinar y del V Torneo Internacional Femenino, Virginia Ruano, incide en la necesidad de que las instituciones apoyen el desarrollo de un torneo que ha encontrado un punto de estabilidad tras vivir años muy duros en los que su continuidad no era para nada una garantía. Ruano agradece que la Junta de Castilla y León «siga apostando» por el torneo y «subiendo poco a poco su aportación» y pidió que el Ayuntamiento de El Espinar se involucre más: «Siempre lo he dicho, es su evento, pero siempre hay algo, si no es año electoral es año olímpico», dijo con ironía.