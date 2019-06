Las cuentas de Nicolás Herrero Nicolás Herrero posa en la avenida del Acueducto. / Antonio Tanarro TENIS El segoviano, entre los mejores tenistas júniors de España, asume el reto de ser profesional y las dificultades que acarrea LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 7 junio 2019, 19:12

Nicolás Herrero Cuesta acepta a sus 16 años es parte de una cara lotería en pos de ser tenista profesional. «Hay 2.000 tíos en el mundo que tienen un nivel bueno y están intentando llegar. De ellos, solo lo harán 100». Habla de estar en el momento indicado y del coste económico. «En el tenis se necesita mucho dinero para viajar o competir, y ha habido mucha gente con capacidades que no ha podido pagarse los viajes». De trabajar todos los aspectos. «Y de suerte, que es muy importante». Un camino lleno de obstáculos y de privilegios.

El tenis llegó pronto a su vida, de la mano de sus padres y su hermano Javier, dos años mayor. Recuerda su primera clase, con cuatro o cinco años, y cómo se fue llorando aquel día. «Era un poco tímido y había muchos niños». Aquel núcleo de preparadores le acompaña desde entonces en la escuela de Espacio Tierra, en El Sotillo. A la estela de Javier, Nicolás empezó a competir a los seis años –lo habitual es arrancar a los ocho– como parte del itinerario de su hermano. «A mí me gustaba mucho jugar agresivo y pegarle a la bola. Durante unos años, me costó mucho ganar y jugaba muy poco». Unos dos o tres partidos al año ante rivales más mayores.

«Al principio era admiración, verle competir y querer ser igual. Nunca había pensado en llegar al nivel de mi hermano, a jugar con él». Empezaron a entrenar juntos y a verle como un rival. Para ganarle, tuvo que bajarle del pedestal. Duermen los tres hermanos –Carlos, el pequeño, tiene dos años menos que Nicolás– en la misma habitación. Javier, que sigue compitiendo, y él tienen sus vitrinas con premios, acreditaciones, entradas o monedas de los países que han visitado.

En un deporte tan solitario, Nicolás pone en valor vivir en una ciudad pequeña y llevar años entrenando con las mismas personas. «Siempre me he sentido arropado, es una relación más intensa». Es el lazo permanente con su hermano y su amigo Saúl Verdugo. Cuanto mayor es el nivel, más trabajo cuesta lograr una mejora. Por eso pone en valor la calidad de los entrenamientos sobre la cantidad. «Hay gente que no estudia y entrena cinco horas al día. Yo entreno dos, pero con mucha intensidad y concentración. Es un deporte en el que todos los golpes son muy precisos. Hay que ser consciente de que estás trabajando».

Esa exigencia se traduce a los partidos: es fácil desconectarse y cuesta mucho volver. «El aspecto mental marca la diferencia. Tienes que estar dispuesto a aceptar todas las situaciones, los fallos... Con tanta adrenalina, cuesta pararte y entender que eso ha pasado y ya no lo puedes cambiar». Admite que un tenista es más duro consigo mismo de lo debido. «En el fútbol tocas 15 balones en un partido, pero aquí en cada punto tiene que perder uno. El número de cosas que podrías haber hecho mejor siempre es grandísimo». Él acepta que un rival le supere, pero le molesta no estar a la altura de sí mismo. «No tener las sensaciones de otros días me ansía». Para ello trabaja desde hace un año con un entrenador mental. «Aunque hayas tenido un error, tienes que focalizarte en el siguiente punto para corregirlo. Todo el mundo sabe jugar, y más a un nivel alto. La clave es gestionar las situaciones en contra».

«Es como irse de vacaciones 12 semanas al año» Nicolás lamenta la falta de ayudas federativas. «En otros países, los chicos pueden desarrollarse aunque las familias no tengan recursos. Aquí eso es muy difícil». El segoviano calcula los costes de cada viaje, los suyos y los de su entrenador. Si son internacionales, estima unos 1.500 euros por desplazamiento. Este año lleva gastados unos 3.000 euros y prevé que, con el grueso de la temporada por jugarse en el periodo estiva –viajes más caros–, pueden irse otros 5.000 en desplazamientos aún por confirmar. «Es como irse de vacaciones 12 semanas al año». Una ve alcanzada la cima, ese ansiado top-100, «viven como reyes», la vida de cuento de los Nadal, Federer o Djokovic. Pero él destaca al resto, a los que luchan por superar esa frontera y ascender unos pocos puestos en el ranking. Los que se pasan el año en torneos modestos peleando por cada punto. «Gente que viaja una semana a un torneo profesional y palma pasta. Que se deja 1.800 para ganar 1.500».

Nicolás compite a nivel autonómico desde los ocho años, siempre bajo radar. Hubo un punto de inflexión en un torneo nacional en Alicante. Pasó la previa y le picó el gusanillo. Llegó la confianza y empezó su ascenso. El año pasado dio el salto, con torneos sub-16 a nivel nacional como el Mutua Madrid Open o el Circuito Marca. Así entró en un ranking oficioso de los mejores 16 júniors de España –ahora es el 15º– y ganó torneos nacionales de prestigio.

El siguiente salto son los torneos internacionales. El año pasado jugó uno en Marbella; este año ha estado en Copenhague y Las Palmas. Desconoce el calendario, pero le esperan unos meses intensivos. La semana que viene partirá a Rumanía, primera parada de un itinerario que podría incluir torneos en Irlanda, Alemania o el norte de África.

Nicolás afronta sus exámenes de primero de Bachillerato. Amante de la economía, no le hace ascos a ser un pequeño Piqué. Es consciente de lo complicado de su reto y no mete todos los huevos en una sola cesta. Tiene la opción de ir a EE UU –ya ha superado la Selectividad del país– o quedarse en España compaginando tenis y economía. «Le doy prioridad a los estudios». El tenis le ha hecho madurar. «En los partidos tienes que superar momentos bajos. Todo eso lo puedes aplicar a la vida».