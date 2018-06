La Copa Presidente del Casino de la Unión cumple 30 ediciones Un momento de la presentación de este torneo. / F. A. D. El torneo, que destaca por sus premios, tendrá lugar del 25 de junio al 1 de julio en las instalaciones de Valverde del Majano FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 14 junio 2018, 10:00

30 años. Ya es una edad considerable. En este caso cumplir años es sinónimo de éxito. Y 30 son las ediciones que va a cumplir la Copa Presidente Casino de la Unión, un torneo que tendrá lugar del 25 de junio al 1 de julio en dos cuadros (categoría absoluta masculina y femenina) que destaca por sus premios (seis mil euros). Integrado en el circuito IBP Uniuso Tennis Series, es un Open de categoría mil de las IBPTS; los campeones tendrán mil euros, en ambas categorías, pariedad de premios, que seguro que también atraerá a jugadores de gran nivel.

La inscripción está abierta hasta el próximo día 22 de junio. Es difícil calcular la participación, estimada de momento en unos 120 tenistas (unos 60 en categoría masculina y unas 60 en la femenina). «Vendrá a jugar la segoviana Sara del Barrio; Julia Navajo creemos que puede llegar a tiempo ya que se encuentra en Estados Unidos y en cuanto a chicos participan Quino Muñoz y el vencedor del año pasado Richi Villacorta. Esperamos conseguir cerca de 8 'top cien' en ambas categorías ya que están todavía abiertas las inscripciones», apuntó Iñaki Manzanas, director del torneo.

Al acto de presentación, que tuvo lugar en la sala de la Chimenea del hotel Real de Segovia, intervino el presidente del Casino, Pedro Pozuelo. «Cada año queremos mejorar. En primer lugar en las instalaciones, ampliar los campeonatos y cualquier actividad deportiva. En este caso nos hemos volcado este año con el tenis y con el 30 aniversario de la Copa Presidente. A mí no me gusta hablar mucho, pero estoy ilusionado y muy emocionado. Disponemos de 148 pequeños que dan clase en nuestra escuela, algunos ya entran en competiciones y esperamos que dentro de cuatro o cinco años, antes de que me vaya salga algún Nadal o algo parecido porque tenemos, clase, instalaciones y profesores».

Marian Rueda, concejala de Deportes y socia del Casino destacó que «el Casino para mí siempre ha sido muy importante, desde que era pequeñita. Creo que están haciendo muy bien las cosas, que año tras año van mejorando. Como representante del Ayuntamiento para mí es un honor poder estar aquí apoyando este tipo de eventos. Segovia afortunadamente goza de muy buena salud deportiva a todos los niveles. Esperamos que todo salga bien, creo que la participación va a ser muy alta y estamos dentro de un circuito de actividad tenística de primer nivel».

Javier Lucía, alcalde de Valverde, manifestó «nuestro orgullo por acoger este campeonato desde hace ya bastantes años; es una seña de identidad más de las que tenemos en el municipio y un referente en el panorama deportivo. Felicitar al Casino de la Unión por estos 30 años de esta Copa Presidente. Es un gran hito deportivo».

También estuvo presente Pedro Muñoz, presidente del Open Castilla y León Villa de El Espinar. «Estoy aquí por varios motivos; fundamentalmente por apoyarlo, en nombre del torneo de El Espinar, que facilita mediante un acuerdo dos 'wild car' en la fase previa uno para hombres y otro para mujeres en el torneo de El Espinar. Y apuntó que «el torneo femenino de El Espinar este año se jugará, creo que es hasta los cuartos de final incluidos, en el Casino». Agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Segovia, «siempre está en el torneo de El Espinar». Y como presidente de la Asociación Española de clubes de tenis «el Casino es uno de nuestros clubes afiliados y queremos prestar ese soporte que va en un aumento, en la seguridad de que este acuerdo que hemos suscrito este año no será sino el principio de algo más importante para el futuro. Y no va a tardar mucho en que el Casino tenga su propio torneo, si así lo quieren, tanto masculino como femenino».

Y Quino Muñoz, en nombre de las IBP Uniuso Tennis Series, destacó el tema solidario, que dentro del programa IBP Uniuso Tenis Solidario / Legado María de Villota se efectuará a las Hermanitas de los Pobres de Segovia. «Se dan 500 kilos de comida en torneo a un comedor social de cada localidad y se hace en toda España. Creo que la primera vez que disputé un torneo fue en el Casino».