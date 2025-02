Acosan a Raducanu en el torneo de Dubái La ganadora del US Open en 2021 se derrumba al ver a un hombre en la grada que la hostigaba durante un partido

Enric Gardiner Miércoles, 19 de febrero 2025, 11:28 | Actualizado 12:18h.

La británica Emma Raducanu, campeona del US Open en 2021, fue acosada por un espectador en repetidas ocasiones durante su partido de segunda ronda en el torneo de Dubái contra Karolina Muchova.

La inglesa se tuvo que acercar a la jueza de silla entre lágrimas pidiendo que expulsaran a un espectador de la grada. Mientras se lo decia y se trataba de secar las lágrimas con la toalla, se escondía detrás de la silla de la árbitro. La WTA confirmó que hace dos días el mismo individuo se aproximó a ella en una zona pública con un «comportamiento obsesivo».

«El lunes 17 de febrero, Emma Raducanu fue abordada en un área pública por un hombre que exhibía una conducta obsesiva. Este mismo individuo fue identificado en las primeras filas durante el partido de Emma el martes en el torneo de Dubái y fue posteriormente expulsado. Se le prohibirá participar en todos los eventos de la WTA a la espera de una evaluación de la amenaza», dijo la WTA en un comunicado.

Tras esta escena, Raducanu volvió a la pista, ovacionada por el público, y completó con derrota el partido contra Muchova (7-6 (6) y 6-4).

«La seguridad de las jugadoras es nuestra máxima prioridad. La WTA está trabajando activamente con Emma y su equipo para garantizar su bienestar y brindarle todo el apoyo necesario. Seguimos comprometidos a colaborar con los torneos y sus equipos de seguridad en todo el mundo para mantener un entorno seguro para todas las jugadoras», dijo la WTA en un comunicado«.

Esta no es la primera vez que Raducanu experimenta un episodio similar y en 2022 un hombre de 35 años fue condenado a una orden de alejamiento de cinco años por caminar 37 kilómetros hasta la casa de la jugadora en Inglaterra y robar un zapato del padre como recuerdo. En total, este hombre fue en tres ocasiones a la casa de la tenista, dejando regalos y robando objetos. Esto hizo que Raducanu, según su propia declaración, no se sintiera a salvo «ni en su propia casa» y siempre tuviera que estar vigilando sus espaldas. «Sus padres no le dejaban salir de casa sola», leyó la abogada del caso.