Segovia premia la «humildad y superación» de Javi Guerra Javi Guerra recoge la Medalla al Mérito Deportivo de manos de Clara Luqero. / Antonio Tanarro El atleta define la Medalla al Mérito Deportivo como uno de los grandes premios de su carrera y piensa en el Europeo LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 6 julio 2018, 22:48

Un Javi Guerra emocionado recibió ayer la Medalla al Mérito Deportivo del Ayuntamiento de Segovia ante las principales instituciones y su familia. «A ver si podemos hablar ahora», dijo tras recibir el galardón mientras colocaba los folios para leer un discurso agradecido. «Supone uno de los mejores premios alcanzados en mi vida, en la que quedan reflejados y se concentran todas las muestras de cariño y apoyo que me demuestran día a día mis paisanos interesados por mi trabajo y por los resultados que voy teniendo en mi ya dilatada carrera deportiva».

Guerra recogió el testigo de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, que insistió en que la medalla no solo supone un reconocimiento a su trayectoria profesional como uno de los mejores atletas segovianos de siempre y una referencia en el fondo nacional, sino a sus valores. Citó a la filósofa Adela Cortina para subrayar que los valores «son cualidades que nos permiten acondicionar el mundo, hacerlo habitable». Y añadió: «Sin duda tu espíritu de superación, tu compromiso, tu humildad, empatía, esfuerzo constante y motivación hacen que Segovia se sienta orgullosa del Javi persona».

Luquero le agradeció en un acto «sencillo pero entrañable» celebrado en el patio de la Casa Consistorial, por compartir sus éxitos y conocimientos con la ciudad «haciendo que todos seamos partícipes de tus progresos y triunfos» y por ser una referencia para los más jóvenes. «Gracias, en definitiva, por ser un estandarte de nuestro deporte». La regidora le recordó una cita al propio Guerra en la que decía haberse acostumbrado a la soledad del corredor de fondo y le respondió: «Que no te quepa la menor duda de que tienes a toda una ciudad detrás de ti. Nunca la soledad del corredor de fondo había estado tan acompañada. Vivimos tus éxitos como propios. Eres parte de nosotros».

El atleta recalcó que su mayor orgullo como segoviano es el cariño de la gente. «Está día a día mostrándotelo, apoyándome en cada entrenamiento, su orgullo de Javi Guerra. Para mí es un auténtico lujo lucir el nombre de Segovia allá donde voy». Se definió como un privilegiado por un distintivo que no da en absoluto por sentado. «Dentro del mundo en el que estoy, movido por los intereses materiales y de los resultados inmediatos, muy pocos como yo pueden disfrutar de los reconocimiento que me viene ofreciendo mi querida Segovia. Esto que puede parecer normal, no es nada frecuente».

El pleno de la corporación municipal aprobó el 27 de abril por unanimidad conceder el galardón al atleta segoviano, que no se entregaba desde el 2009, al también atleta Francisco Maderuelo. El Reglamento municipal de Protocolo, Honores, Distinciones y Ceremonial del consistorio establece que «las condecoraciones suponen un reconocimiento de unos valores nada comunes y de agradecimiento general a conceder en circunstancias especiales para cubrir un vacío de gratitud y consideración».

El Consistorio se refirió al extenso palmarés de Guerra, que incluye triunfos en campeonatos nacionales de Campeón de España de maratón, de media maratón, de 10 kilómetros en ruta, 10.000 metros y campo a Través, tanto en las categoría absoluta, como en promesa y junior. A nivel internacional, ha competido en los campeonatos mundiales de Moscú, Pekín y Londres, en varios Europeos y en las principales maratones del calendario global, con especial fijación a la londinense, con grandes marcas.

Guerra agradeció tener todo lo preciso para vivir: «Mi familia, mi mujer Marta, mis amigos, mi masajista Noe, mi fisio Dani, mi entrenador mental Pedro, mi antiguo entrenador, que en paz descanse, mi entrenador Antonio y los mejores lugares para poder entrenar». El segoviano calificó la medalla como un estímulo para sus nuevos retos, que tienen nombre y apellidos: la maratón del Europeo que se celebrará en Berlín el 12 de agosto, tras lograr el pasado mes de febrero en Sevilla el registro de 2 h 08 min y 36 sg que le refrendó como campeón de España de la distancia.

El domingo comenzará una concentración en altura de tres semanas en el Puerto de Navacerrada. «Afronto esas semanas que quedan con muchas ganas. La preparación va muy bien, han sido muchas semanas de muchos kilómetros y quiero mejorar el estado de forma en la parte final y limar ciertos aspectos que nos quedan». No rehuye la ambición tras rozar una medalla con su notable cuarto puesto en el Europeo de 2014 en Zúrich (Suiza) -no pudo competir en Amsterdam 2016 por la lesión que le apartó de los Juegos de Río- y mira al podio. «Hay que ser ambiciosos e intentar luchar por las medallas. Sé que va a ser una carrera complicada de mucho nivel pero hay que intentar luchar por esos puestos. La marca que hice en febrero acredita que es una de las mejores de Europa. Y hay que luchar por ello».