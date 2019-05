Un sábado loco en Valladolid con cuatro citas de elite en cinco horas Álex Reyes, defendido por Agada en un amistoso con Melilla en pretemporada. / R. Jiménez El Carramimbre (versus Melilla) y el Recoletas Atlético (versus Huesca) han modificado sus horarios para no coincidir con el Real Valladolid-Valencia de Zorrilla LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Lunes, 13 mayo 2019, 20:00

valladolid. La del próximo sábado será una jornada atípica para el aficionado al deporte en Valladolid. De las que hacía tiempo que no se recordaban e incluso se añoraban por el perfil polideportivo que disfruta esta ciudad desde el origen de los tiempos. Muy pocas en España pueden presumir de tanto deporte profesional por metro cuadrado, y eso conlleva que se produzcan conflictos de programación cada poco tiempo. El de este próximo sábado es uno de esos casos, ya que hasta cuatro equipos de primer nivel coinciden en horarios.

Y dos de ellos han tenido que modificar la hora inicial del comienzo de sus partidos para evitar coincidir con la despedida de la liga de fútbol en el estadio Zorrilla.

En este sentido, ha sido la liga de Tebas (LFP) la que ha obligado a mover fichas. Y la victoria del Real Valladolid el pasado domingo en Vallecas ha tenido mucho que ver, ya que en un principio la jornada unificada se iba a disputar el sábado a las 20:00 horas. Sin embargo, los resultados que se registraron llevaron a la LFP a modificar en dos bloques los partidos de la última jornada. Los que se juegan un billete europeo lo harán a las 16:15 horas, en este caso el Valencia en Zorrilla, y los que deben dirimir el descenso lo harán desde las 20:45 horas –una carambola rocambolesca podría salvar al Girona–.

De este modo, tanto el Recoletas Atlético de Liga Asobal como el CBCValladolid de LEBOro han movido ficha rápidamente para cambiar sus horarios. En el caso del balonmano lo solicitó hace ya diez días y la respuesta llegó ayer por la tarde después de las últimas gestiones realizadas por su presidente a lo largo de la mañana. Recibirá al Bada Huesca en Huerta del Rey a partir de las 21:00 horas, en un partido en el que los oscenses mantienen opciones de escalar a la cuarta plaza.

Pretendían desde la Federación Española de Balonmano que el club buscase un pabellón alternativo y ante la negativa de éste y el visto bueno del Bada Huesca, se ha terminado por aceptar su petición de trasladar el partido al horario nocturno. De este modo no chocará tampoco con el Aula Alimentos de Valladolid, que recibirá al Rocasa desde las 16:00 horas también en Huerta del Rey. Al ser partido televisado (Teledeporte), ya que el equipo canario se está jugando el título con el Bera Bera y el vallisoletano sus opciones de lograr plaza para la próxima Supercopa, la opción de cambiar la hora estaba descartada.

Ubicados ya los dos clubes de elite de balonmano, el problema se trasladó también en las últimas horas al polideportivo Pisuerga y a la sede del CBCValladolid. En un principio los rectores del Carramimbre habían fijado las 17:00 como horario definitivo del cuarto partido de la serie de su eliminatoria ante Melilla, y sin embargo el cambio de planes de la LFP les llevó a lo largo de la mañana de ayer a hacer las respectivas gestiones para solicitar un cambio y trasladar el partido a las 19:00 horas.

Una final en Pisuerga

El conjunto africano, que hará noche en Madrid antes de volver a casa, no puso pegas por lo que la petición fue aceptada en la mañana de ayer por parte de la Federación Española de Baloncesto. En este sentido, de todos los clubes de elite vallisoletanos que entran en acción este sábado es el que más tiene en juego ya que, pase lo que pase el jueves en el tercer partido de la serie, la cita del sábado se entiende como una final y por lo tanto necesitará del apoyo de su masa social en particular y de toda la ciudad en general. Con la eliminatoria igualada, el CBCValladolid podría tener el sábado la posibilidad de certificar su pase a la Final a Cuatro por el ascenso a la Liga ACB o bien tener que forzar un quinto partido en Melilla si es que no es capaz de ganar el jueves (21:00 horas, en el polideportivo Pisuerga).

El aficionado, en cualquier caso, tendrá que dividirse o multiplicarse si quiere estar en las cuatro citas.