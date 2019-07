Rugby El VRAC recurre ante la Audiencia Nacional en su denuncia contra la FER Alfonso Feijóo. / Efe El CSD rechaza remitir al Tribunal Administrativo del Deporte la querella del club de rugby contra Alfonso Feijóo EL NORTE Valladolid Miércoles, 24 julio 2019, 22:39

El VRAC ha decidido ir con todo en la pelea por sus derechos contra la Federación Española de Rugby y su presidente, Alfonso Feijóo. El club denunció el pasado mes de diciembre a la FER porque sus partidos como local no iban a ser retransmitidos por Teledeporte al entrar en conflicto la firma cervecera que patrocina al VRAC con la que esponsoriza a la Federación. La FER decidió no aplicar su reglamento general, que, en su artículo 87.2.2, le obliga a un acuerdo económico con el club para que la FER ponga su publicidad y el club se vea así compensado. Pero la Federación no estaba por dar parte de la tarta y sancionó al club vallisoletano con la no emisión de sus partidos en Pepe Rojo. Para ello aprobó un reglamento audiovisual con el que coaccionar al resto de equipos con sanciones y al Quesos con no retransmitir sus encuentros como local.

Ante la situación creada, el club denunció la situación ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que este, a su vez, lo denunciase ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el único camino legal cuando se trata de un presidente federativo. Pero el CSD rechazó remitir la denuncia, con lo que de facto ha generado una especie de aforamiento del presidente de la FER. Mientras el CSD vete esta posibilidad, Feijóo está libre de cualquier tipo de exigencia de responsabilidades. La decisión de la presidenta del Consejo Superior de Deportes se recurrió por parte del club y el recurso ha sido desestimado.

Veto

Ante esta situación, el club informó que ha interpuesto ayer un recurso en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sala que resolverá si el CSD debe remitir o no al TAD la denuncia de la entidad vallisoletana.

El club solo defiende sus derechos y los de sus patrocinadores, perjudicados al no tener la posibilidad de verse en los partidos que el VRAC celebra en Pepe Rojo. La denuncia puede provocar la inhabilitación de Feijóo y eso parece haber puesto nervioso al presidente de la FER, que ha llegado a vetar la presencia de José María Valentín-Gamazo, presidente del VRAC, en una reunión del pasado 27 de junio.