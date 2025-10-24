El VRAC quiere mantener alto el listón en su vuelta a Pepe Rojo

El Norte Valladolid Viernes, 24 de octubre 2025, 13:50 Comenta Compartir

El VRAC vuelve este domingo a Pepe Rojo (12:00 horas) para disputar la cuarta jornada de la División de Honor. El Quesos Entrepinares se enfrentará al Cajasol Real Ciencias Sevilla tras el parón liguero vivido el anterior fin de semana.

Los dirigidos por Diego Merino llegan con el objetivo de mantener esa gran imagen que demostraron en la última victoria ante Silicius Alcobendas. Un VRAC capaz de controlar los momentos de juego e imponerse a las situaciones de inferioridad que pueden surgir. Actualmente el conjunto quesero se sitúa en la primera plaza de la competición, y una nueva victoria en casa mantendría al club en lo alto de la clasificación.

Por otro lado, Cajasol Real Ciencias Sevilla tratará de buscar sus primeros puntos fuera de tierras andaluzas. Un conjunto que en casa se siente fuerte y que es capaz de poner en apuros a cualquier equipo de la categoría, pero que como visitante no suele encontrar esa forma de imponerse. Ocupan la séptima plaza de la División de Honor, aunque solamente han disputado dos encuentros.

«Después de este primer parón afrontamos la cuarta jornada con energías renovadas. Tenemos muchas ganas de conseguir nuestra primera victoria como locales y hacer las cosas muy bien. La fecha pasada dejó varias sorpresas y eso nos hace ponernos en alerta de que en todas las jornadas puede suceder, que todos los equipos pueden tener un buen partido y hacernos daño. Debemos romper con la dinámica de partido ganado y partido perdido, volver a ser dominadores y marcar el ritmo de los partidos.», analiza Diego Merino en la previa.

La convocatoria es la formada por Alberto Gómez, Marcos Muñiz, Pablo Miejimolle, Álvaro Pírez, Giorgi Turabelidze, Mauro Genco, Kalo Kalo Gavidi, Alejandro Pérez, Arnau Ojeda, Manuel Pérez, Maxim Ermakov, Andrea Mastouri, Gabriel Vélez, Pedro Cane, Alvar Escudero, Teodoro Marcos, Fran González del Pino, Sergio Molinero, Pablo Mateos, Arnau Andrés, Miguel Lainz, Héctor Toquero y Baltazar Taibo.