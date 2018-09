El VRAC muestra argumentos ante el Cisneros JCR El amistoso permitió a Diego Merino dar minutos a los fichajes y comprobar su adaptación al juego del equipo EL NORTE Valladolid Sábado, 1 septiembre 2018, 21:01

El Quesos se llevó la victoria veraniega frente al Cisneros en el Campo 4 de Pepe Rojo. El triunfo como tal fue lo de menos, pues ambos equipos buscaban con el encuentro conjuntarse, coger ritmo y ganar sensaciones a 15 días del comienzo de la División de Honor 2018/2019. A mayores, ver caras nuevas. En el caso del Entrepinares, Diego Merino otorgó muchos minutos a los fichajes. Los aficionados, que poblaron los alrededores del perímetro de juego, ya van conociendo a sus nuevos jugadores, caso de Brendan Asomua - Goodman, Coke Ortiz, Luis Canti, Hamish Graham o Guido Albertario. Todos ellos disfrutaron de sus primeros minutos con la elástica quesera, rosa en el amistoso frente a los universitarios.

43 VRAC Quesos Francisco Blanco, Asomua - Goodman, Pablo César Gutiérrez, Carlos Valentín - Gamazo, Coke Ortiz, Luis Canti, Jose Basso, Gabriel Vélez, Pablo Gil, Gareth Griffiths, Álvar Gimeno, Hamish Graham, Pedro de la Lastra, Fede Casteglioni y John Wessel - Bell. También jugaron: Raúl Calzón, Daniel Stöhr, Kalo Kalo Gavidi, Guido Albertario, Álex G. Müller, Steve Barnes e Ignacio Morchón 31 Ciseneros Vallejo, Couche, Villagrá, Molina, Marín, Alcarreta, Cerquinho, Arnedo, Domínguez, Norton, Pérez, Stewart, Gorrotxategi, Cerra y Soriano. También jugaron: Lee, Lianes, Hatori, Hayali, Vessuri, Ruiz, Vélez, Escario y Moretón

Cisneros comenzó con mucha fuerza el duelo, consiguiendo dos ensayos que ponían cuesta arriba el envite al VRAC. El 0-12 inicial, con una única transformación de la marca, obligó a reaccionar al Quesos, que no suele arrancar este tipo de amistosos con mucha concentración durante los últimos años. De hecho, se repitió el guion de otras pretemporadas, con un resultado adverso durante muchos minutos que el equipo termina dejando atrás en la recta final del choque. Fue Fede Casteglioni el primero en ensayar para los de Merino, allá por el ecuador del primer acto, transformando Gareth Griffiths para el 7-12. El calor no cesó en ningún momento, obligando a más de una pausa para hidratación. Cisneros ampliaría su ventaja con otro ensayo, pero fue Francisco Blanco el que volvió a dejar abierto el amistoso con el 14-19 tras una nueva patada acertada de Gareth Griffiths.

Tras el descanso, John Wessel - Bell dejó claro que el verano no le ha hecho perder la calidad demostrada durante su primer año en el VRAC. Con una espectacular arrancada, dejó a medio Cisneros por el camino y situó, con la colaboración de Gas, el 21-26. Los madrileños, que no dejaban escapar las oportunidades de las que disponían por errores del VRAC, la gran mayoría pérdidas en salidas arriesgadas, volverían a ponerse por delante en el marcador con el 21-26 a menos de 20 minutos para el final. Fue en ese momento cuando el colegiado del encuentro se vio obligado a retirarse por un golpe de calor. El parón le sentó bien al VRAC y no tanto al Cisneros, ya que a partir de ahí llegarían cuatro marcas vallisoletanas (Pedro de la Lastra, Coke Ortiz, Álex G. Müller y Wessel - Bell) por sólo una de los de la Complutense.