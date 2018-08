Rugby El Vrac ficha a Coke Ortiz El Quesos incorpora al segunda línea barcelonés procedente del CR Sant Cugat EL NORTE Valladolid Viernes, 24 agosto 2018, 18:12

El VRAC Quesos Entrepinares continúa confeccionando su plantilla para la nueva temporada, que comenzará en 24 días y que promete, como viene siendo habitual, máxima competitividad de principio a fin. De ahí que el VRAC se vea obligado a tener un equipo de garantías, con varias opciones en los diferentes puestos por lo que pueda suceder durante el largo año de rugby que se presenta.

Jorge Ortiz Regnard, Coke Ortiz, joven promesa del rugby nacional, refuerza la segunda línea quesera para la 2018/2019. Coke, que también puede actuar de tercera, tiene en la actualidad 19 años (1,87 cm y 95 kg) y procede del Club de Rugby Sant Cugat, donde ha desarrollado toda su carrera deportiva desde que comenzó a jugar al rugby con 11 años. De hecho, en Pepe Rojo se proclamó campeón de España con el conjunto catalán en dos ocasiones, siendo Sub 14 y Sub 16. Ahora regresa a Valladolid para una misión bien diferente y consolidado en la Selección Española, con la cual ha sido internacional en todas sus categorías, incluida la Sub 20, recientemente subcampeona de Europa.

El fichaje de Coke Ortiz responde a la búsqueda de talento nacional que el VRAC lleva acabo desde hace varias temporadas y que se refleja en fichajes como los de Álvar Gimeno o Luis Canti y que complementa a canteranos e incorporaciones de lejos de nuestras fronteras. Coke se incorporará a la disciplina de Diego Merino el próximo lunes.