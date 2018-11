Rugby El VRAC denuncia a FER ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Foto de archivo del partido de la semifinal de la Liga, entre el VRAC y el Senor Independiente. / A. MINGUEZA La negativa a retransmitir los partidos del equipo, al contar el Quesos con un patrocinador que es competencia del principal de la Federación Española, lleva al club a dar ese paso V. BORDA Valladolid Jueves, 22 noviembre 2018, 13:45

Que las relaciones entre el oval vallisoletano y la Federación Española de Rugby (FER) no pasan por un buen momento es algo notorio y conocido desde hace ya temporadas. Este desencuentro tendrá su punto álgido la semana que viene cuando el VRAC denuncie ante la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia lo que considera una flagrante ilegalidad. El motivo de esta paso no es otro que la FER ha comunicado que no retransmitirá en directo encuentros del Quesos Entrepinares al contar ese club vallisoletano el patrocinio de una cervecera, Estrella Galicia, lo que entra en conflicto con el espónsor principal federativo, Heineken, cervecera que da nombre a la Liga en División de Honor.

Según la FER, el club incumple el reglamento audiovisual de la Federación al portar y lucir vallas con publicidad de otra cervecera, por lo que como sanción no se televisará ningún encuentro del VRAC. Sin embargo, el club considera que el citado reglamento es ilegal, ya que contradice el reglamento general de la FER, que ha sido aprobado por el Gobierno de España. Además entra en conflicto con la ley de defensa de la competencia, ya que obliga, en el caso de aparecer el patrocinador principal federativo, a que haya por medio un convenio por el que el que la entidad quesera cobre una cantidad. Los clubes no ven un duro por ello, pues no existe ningún tipo de convenio. La no retransmisión de partidos le supone a club que preside José María Valentín-Gamazo un importe descalabro, ya que sus patrocinadores no tienen presencia televisiva.

José Antonio Garrote, abogado y expresidente del club, indicó ante los medios, en una comparecencia junto al presidente, que la situación que se genera es «gravísima» y adelantó que las sanciones a las que se puede enfrentar tanto la FER como el patrocinador principal van desde los 100.000 euros a los 50 millones.

La intención del club era que el partido del domingo (12:15 horas), el duelo entre los dos primeros clasificados, el Quesos Entrepinares y el Sanitas Alcobendas, si no lo emite Teledeporte por esa sanción impuesta por la FER, lo hiciese RTVCyL. La Federación se negó primeramente a esta posibilidad, aunque esta misma mañana la FER comunicó que el partido podría verse por el canal regional.

Valentín-Gamazo aprovechó también para hablar de otro «sinsentido de la Federación», que no ha permitido el aplazamiento del Quesos-Alcobendas pese a que el club vallisoletano cumple con el requisito de tener al menos tres jugadores convocados por la FER (tiene uno con el Seven y cuatro con el XV del León) y haberlo hecho en plazo.