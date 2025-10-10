El VRAC busca hacer borrón y cuenta nueva en Alcobendas

El Norte Valladolid Viernes, 10 de octubre 2025, 22:00 Comenta Compartir

Este domingo 12 de octubre a las 12:30, el VRAC Quesos Entrepinares viajará a tierras madrileñas para disputar la tercera jornada de la División de Honor. El VRAC Quesos Entrepinares se enfrentará a Silicius Alcobendas Rugby en el que será el primer duelo de la temporada fuera de Valladolid.

Los dirigidos por Diego Merino llegan con el objetivo de realizar una jornada positiva y poder olvidarse de esa derrota en el último minuto del anterior duelo. Una semana cargada de trabajo y con la mirada puesta tanto en el rival como en la tabla de clasificación actual. Actualmente el conjunto quesero se sitúa en la quinta plaza de la competición, y una victoria fuera de casa podría catapultar al Club hasta las posiciones nobles.

Por otro lado, Silicius Alcobendas tratará de recuperar sensaciones tras dos primeras jornadas muy distintas. Un arranque muy destacado en la victoria ante el Cajasol Real Ciencias Sevilla, pero una derrota con garra ante la Unió Esportiva Santboiana por 37-19. Los madrileños buscarán repetir esa victoria para no verse en la zona inferior de la liga.

«Después de la derrota sufrida el fin de semana pasado, el trabajo ha sido enfocado a volver a tener una buena fase de conquista, de fases estáticas y a tener la iniciativa ofensiva. Creemos que contra El Salvador y Burgos no tuvimos la iniciativa, y nos gustaría atacar más y mejor en campo contrario. Debemos mejorar la concentración y toma de decisiones durante el partido, sobre todo en los minutos finales. Por último, tenemos que dar nuestra mejor versión porque cada partido es una final, debemos de dar lo mejor de nosotros», analizó Diego Merino en la previa.

Convocatoria

Alberto Gómez, Marcos Muñiz, Tsotne Tchurumbidze, David Gallego, Giorgi Turabelidze, Mauro Genco, Kalo Kalo Gavidi, Alejandro Pérez, Arnau Ojeda, Manuel Pérez, Maxim Ermakov, Martín Serrano, Andrea Mastouri, Gabriel Vélez, Pedro Cane, Alvar Escudero, Alejando Alonso, Fran González del Pino, Sergio Molinero, Manuel Jorqui, Miguel Lainz, Héctor Toquero y Baltazar Taibo.

