El VRAC abrirá expediente al jugador condenado por abusos sexuales José María Valentín-Gamazo / A. Mingueza La entidad mantiene tanto su política de tolerancia cero con la violencia machista como de apoyo a la reinserción EL NORTE Valladolid Lunes, 6 agosto 2018, 21:06

La Junta Directiva del VRAC, que preside José María Valentín-Gamazo, acordará en su reunión de este martes abrir un expediente informativo a uno de los jugadores de la cantera que ha sido condenado en firme por un delito de abusos sexuales sobre una menor en el mes de julio del pasado año. El jugador, que era menor de edad cuando se produjeron los hechos, ha sido condenado a 16 fines de semana de permanencia en centro, así como al efectuar tareas socioeducativas durante un año que le hagan responsabilizarse y fomente en él la empatía y le provean de habilidades para prevenir reincidir . Además no podrá acercarse a la denunciante, a su domicilio, centro de estudios, lugar que suela frecuentar y fija para ello una distancia no inferior a 200 metros fuera de la urbanización El Pichón, en Simancas, lugar en el que se produjeron los hechos.

El proceso judicial en el que estaba inmerso el jugador era conocido por el club de rugby, que desde el primer momento fue muy escrupuloso con la presunción de inocencia y no quiso tomar medida alguna contra el menor hasta que no hubiera una sentencia firme. Paralelamente, se empezaron a tomar las medidas para dotar al club de los instrumentos necesarios con los que poder abordar cuestiones de este tipo, que no estaba suficientemente bien recogidas en el código de conducta de la institución pese a que el VRAC ha sido un club modélico en su compromiso contra la violencia machista y sexista.

De esta forma, según ha puesto de relieve Valentín-Gamazo, en su reunión de este martes la directiva quesera conocerá el informe que se ha elaborado sobre la situación del jugador y propondrá que se le abra un expediente disciplinario. En el momento que tal decisión se comunique al jugador, se abrirá un plazo de tiempo para que el afectado presente sus alegaciones correspondientes y finalmente será el órgano disciplinario interno el que resuelva la posible sanción. Según el reglamento interno, el jugador se expone en el peor de los casos a una sanción e incluso a la expulsión de las filas de la entidad azulona.

Valentín-Gamazo ha enfatizado que en un asunto de tal seriedad el VRAC va a ser especialmente responsable. «Nuestra política de tolerancia cero con estos asuntos no va a variar, pero también queremos enviar un mensaje a todos los miembros de la entidad de que queremos ser justos y de que también es muy importante fomentar los valores de la reinserción, de la educación y reforzar principios como que nunca se puede bajar la guardia en la lucha contra este tipo de situaciones».