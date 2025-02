Victoria de cachi y panceta para el VRAC

J. C. Cristóbal Domingo, 9 de febrero 2025, 17:39 Comenta Compartir

El Quesos Entrepinares prolonga su pleno de victorias en Liga, nueve de nueve, y suma un punto bonus ofensivo. Ve, además, cómo sus rivales directos por el título, El Salvador y Recoletas, sufren para ganar sus partidos en las visitas a Valencia y Barcelona. Todo bien. ¿Todo bien? No del todo, así lo entendió el entrenador Diego Merino durante la rueda de prensa posterior al partido, donde reconoció que hubo más aspectos del juego a colocar en la bandeja del debe que en la de haber.

Hay deportes en los que los marcadores amplios gustan al espectador, no tanto al entrenador; tanteos que reflejan acciones de ataques, con chispazos individuales brillantes, ritmos locos en los que no tienen tiempo para perderte en conversaciones rutinarias con el de al lado. No es el caso del rugby. Si las defensas casi no existen, si las carreras circulan por autopistas, si el juego se interrumpe con castigos, nadie debe extrañarse de que más de uno se desentendiese de lo que pasaba en el césped y continuara la charleta, con cerveza y bocata en manos, en el bar del Pepe Rojo.

VRAC Calzón, Pírez, Muñiz; Gavidi, Álex Pérez; Marc Sánchez, Vélez, Viliamu; Gonzalo Domínguez, Marcos; Mateos, Hollingsworth, Perotti, Láinz; y Toquero. También jugaron Ojeda, Turabelidze, Javier López, Fernando Domínguez, González del Pino, Pastor, Teto Gómez y Ermakov. 45 - 22 La Vila Ponce, Caini, Levin; Paulin, Arzelus; Pedro Martínez, Ferreyra, Melián; Raimundo, Etcheverry; Di Prima, Pandelo, Santiago Gómez, Fenocchio; y Montoya. También jugaron Paz, Tudela, Demergasso, Pérez Caracciolo, Jordan, Muñoz y Mulot. Árbitro: Murillo, catalán. Amarillas a Vélez (min. 71), Ojeda (min. 77), y Etcheverry (min. 66).

Marcador: 7-0 (min. 2): ensayo de Toquero y transformación de Marcos. 7-3 (min. 7): golpe de Pandelo. 14-3 (min. 14): ensayo de Viliamu y transformación de Marcos. 19-3 (min. 16): ensayo de Mateos. 19-10 (min. 21): ensayo de Raimundo y transformación de Pandelo. 24-10 (min. 24): ensayo de Mateos. 31-10 (min. 30): ensayo de Mateos y transformación de Marcos. 38-10 (min. 37): ensayo de Mateos y transformación de Marcos. 38-17 (min. 40): ensayo de Paulin y transformación de Pandelo. 38-22 (min. 52): ensayo de Caine. 45-22 (min. 59): ensayo de Viliamu y transformación de Javier López. Quesos Entrepinares consigue el bonus ofensivo.

Incidencias: 10ª jornada de División de Honor. Pepe Rojo, menos de media entrada. Mañana agradable y gris.



El interés aguantó hasta el descanso. En esos cuarenta minutos el Quesos Entrepinares arrasó en la línea de tres cuartos a La Vila, el equipo que hace unos años soñó, por un par de días, en convertirse en referente del rugby nacional. Los jóvenes queseros encontraron el campo abierto para galopadas sin barreras de por medio; dos minutos tardó el zaguero Héctor Toquero en firmar su primer ensayo en División de Honor, y abrió la puerta para que su compañero Pablo Mateos, el ala internacional M20, encadenara uno, dos, tres y hasta cuatro ensayos entre los minutos 16 y 37, en muchos de ellos asistido por Mauro Perotti quien, esta vez como centro, tenía las llaves de la casa alicantina para entrar a su antojo y servir ovales a su derecha.

La hemorragia en la defensa de La Vila seguía abierta porque su único interés radicaba en jugar cuando tenía la pelota, con buenos movimientos de la bisagra Raimundo-Etcheverry que les valió para retirarse a vestuarios con 17 puntos.

Ampliar Hollingsworth, en línea de marca. R. Jiménez

La segunda parte fue tan aburrida como pasar una mañana de trámites burocráticos de ventanilla en ventanilla. El Quesos perdió tensión y eso le llevó a cometer media docena de faltas en los primeros diez minutos, fase del partido que se cerró con el tercer ensayo en su contra; Merino intentó ordenar el barullo con Perotti en su posición natural de medio melé, con un instante de lucidez en una touch-maul que se prolongó hasta el ensayo que el acta arbitral concedió a Viliamu.

Con el balance de ensayos en 7-3, a resguardo el bonus, Quesos y La Vila dedicaron el resto de la mañana a sestear, a sumar amarillas, hasta el árbitro pitó el final un poco antes de tiempo, como si todos tuvieran prisa para llegar a casa, encender la tele y ver el Suiza-España que mandará a los Leones a una Copa del Mundo veintiocho años después, con Cian y Saleta, por citar a los queseros presentes en Yverdon-les-Bains, tomando el relevo de Calle y Frechilla.

Temas

VRAC Quesos Entrepinares