Rugby A la venta las entradas para la final Imagen de la final del año pasado. / El Norte Las entradas para el público en general cuestan 15 euros, 12 en venta anticipada EL NORTE Valladolid Sábado, 18 mayo 2019, 17:14

Los aficionados al rugby ya pueden hacerse con su entrada para presenciar, el próximo sábado 25 de mayo desde las 18:00 horas, la final de la Liga Heineken que enfrentará en los campos de Pepe Rojo a SilverStorm El Salvador y VRAC Quesos Entrepinares.

Las entradas generales para este encuentro costarán 15€, poniéndose a la venta en periodo bonificado -hasta las 20.00 horas del miércoles 22- a un precio de 12€. Por su parte, los socios Bronce y Joven del Club de Rugby El Salvador deberán adquirir una entrada por un importe de 5€, precio que deberán abonar tanto en los puntos de venta colaboradores como en la taquilla de Pepe Rojo.

Por su parte, hay novedades en cuanto a las entradas para menores de 16 años para este encuentro. Aquellos que adquieran su entrada general podrán retirar junto con ella una entrada para público menor de 16 años, de forma gratuita, pero obligatoria para poder acceder al recinto deportivo, y disponibles hasta que se agote el cupo asignado para este tipo de localidades.

Los socios Oro y Plata del Club de Rugby El Salvador, que entrarán de forma gratuita presentando su carné, podrán ir acompañados de dos menores de 16 años, sin que estos tengan que retirar entrada. Por su parte, los socios Bronce podrán retirar en el mismo momento, junto con su entrada de 5€, dos entradas para público menor de 16 años, disponibles hasta que se agote el cupo asignado para este tipo de localidades.

Las entradas para esta final de la Liga Heineken pueden adquirirse en los establecimientos colaboradores del Club de Rugby El Salvador: La Central Rugby Bar (Pza. Universidad, 7); Café Bar As de Copas (C/ María de Molina, 1); Cafetería Alisson (C/ Miguel de Unamuno, 5); y Oficina del Club (Av. Gloria Fuertes, 35, 1º, Casa del Deporte), sumándose en esta ocasión El Barco (Pza. El Salvador, 7).