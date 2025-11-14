Valladolid está lista para festejar la leyenda del León y la Rosa

Una de las costumbres del rugby internacional es la de anunciar las alineaciones con uno o varios días de antelación a la fecha del partido; ... ningún equipo esconde sus armas, bien conocidas por todos, por otra parte, y los aficionados tienen tiempo para abrir boca con los nombres de los quinces elegidos por los seleccionadores.

El mal tiempo condicionará la asistencia de público a las gradas del Zorrilla, estadio con los fondos descubiertos ante la lluvia; si hace un año, con la visita de Fiyi, fue un placer identificar la procedencia de los aficionados por los nombres de sus camisetas, parece que en este noviembre la llegada de seguidores desde fuera de Valladolid será menor; también de 'supporters' ingleses, más centrados en este sábado con el Inglaterra-Nueva Zelanda que se disputa en Twickenham.

La concentración de partidos en esta ventana de otoño, con tres partidos en tres fines de semana consecutivos, obliga a los entrenadores a administrar esfuerzos y a repartir minutos entre sus jugadores, por lo que Pablo Bouza y Mark Mapletoft moverán muchas de las líneas que presentaron en sus partidos del sábado pasado, los dos con derrotas, España ante Irlanda A (24-61 en Leganés) e Inglaterra A ante All Blacks XV (14-31 en Bath).

Bouza mantendrá en Zorrilla a solo seis jugadores del XV de Butarque, entre ellos el ala Martiniano Cian, del VRAC, y el zaguero John-Wessel Bell, en El Salvador hasta este verano. Las novedades son importantes y sirven para confirmar que España presentará ante Inglaterra A el que, en opinión de muchos, el mejor equipo de su historia; hay tres grandes novedades, el debut esperado de Samuel Ezeala, del Stade Français, y el de Alejandro Laforga, integrante del Seven subcampeón del mundo, también la presentación como apertura del joven Lucien Richardis, uno de los nombres emergentes del rugby español.

El quince titular lo formarán Futeu, Álvaro García (como capitán) y Merkler, en la primera línea; Foulds (ex chamizo) y Urraza en la segunda, Mario Pichardie, Imaz y Raphael Nieto en la tercera; Bay (ex quesero) y Richardis en la bisagra; Laforga, Gimeno (también ex quesero), Ezeala y Cain en la línea de tres cuartos; y Bell como zaguero. En el banco de sustituciones estarán Ovejero, Vázquez, Domínguez, Piñeiro, Saleta (jugador del VRAC), Nico Infer, Vinuesa e Iñaki Mateu. Quedan fuera de la lista el vallisoletano Beltrán Ortega, canterano del VRAC, y Triki, único representante del Inexo El Salvador.

El equipo inglés de Mark Mapletoft también presenta muchas novedades respecto a la derrota con el equipo de formación de los All Blacks. En teoría, el equipo que viene a Valladolid está formado por jugadores más jóvenes e inexpertos, algunos de ellos componentes del combinado que participó en el Mundial sub 20; el apertura (número 10) Charlie Atkinson es el único que tiene una 'cap' con el quince absoluto de la Rosa, aunque muchos de sus compañeros llaman a las puertas para entrar en las próximas convocatorias del Seis Naciones.

Entre los nombres más destacados del filial inglés está el zaguero Josh Hodge (número 15), jugador de Exeter que sumó nueve puntos de los catorce que consiguió su equipo ante los All Blacks XV, fruto de un ensayo y dos transformaciones; a sus 25 años es uno de los más veteranos del equipo. El mencionado Charlie Atkinson (número 10) es titular con su equipo, Gloucester, aunque combina esta posición con la de zaguero; Mapletoft repetirá con sus dos pilieres, Emmanuel Iyogun (número 1) y Afolabi Fasogbon, que forman una primera línea muy poderosa; otro de los jugadores que se mantiene como titular es el ala Noah Caluori, jugador de Saracens de solo 19 años.

El quince titular lo forman: Iyogun, Jibulu, Fasogbon; Sodeke, Bamber; Michelow, Harding (capitán), Fisilau; Englefield, Atkinson; Hendy, Ma'asi-White, Hall, Caluori; y Hodge. En el banco: Tuipulotu, Haffar, Sela, Owen, Richards, McParland, Woodward y Redshaw.

Y si el tiempo no lo impide, el España-Inglaterra A albergará una fanzone en el recinto ferial José Luis Bellido, desde el aperitivo de las 13,30 horas hasta la cena de las 22,30 horas, con zonas restauración con comida y bebidas, actuaciones musicales con dj's y el directo de los Jam One's, cuarteto clásico en el rugby de Valladolid, las tiendas de merchandising oficial con las equipaciones oficiales, juegos e hinchables para niños y el espectáculo de recibir la llegada de los autocares con los dos equipos. Y, más que un deseo, una petición: los himnos son una parte más del espectáculo, por lo que es de desear, casi de exigir, que los aficionados ocupen sus localidades en el momento en que los equipos salten al campo.

Además, Auvasa ofrecerá buses lanzadera desde las 13,30 horas con una frecuencia de quince minutos; tendrán su salida en la Plaza del Poniente, con paradas en Fuente Dorada, Plaza España y Doctrinos; también habrá un servicio de regreso un cuarto de hora después de finalizar el partido.