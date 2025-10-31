Valladolid empuja para arrastrar la melé en su fin de semana grande del año El sábado 15 se jugará el España-Inglaterra A en Zorrilla, y el domingo 16 la final de Supercopa entre Inexo El Salvador y VRAC Quesos Entrepinares

Los aficionados al oval se preparan para un mes de noviembre cargado de emociones. Valladolid los concentrará los días 15 y 16, y federativos, clubes e instituciones empujaron en la melé promocional del España-Inglaterra A en Zorrilla, dentro de las ventanas de otoño, y el Inexo El Salvador-VRAC Quesos Entrepinares en Pepe Rojo, con la Supercopa como primera final de la temporada.

Un acto de presentación en el Ayuntamiento con la asistencia del alcalde Jesús Julio Carnero, la concejal de Deportes Mayte Martínez, el presidente de la RFER Juan Carlos Martín y los representantes de los clubes, Juan Carlos Pérez por el Chami y Rut Vicente por el Quesos. «Quiero agradecer y reconocer el compromiso de este Ayuntamiento y de toda la ciudad con el rugby, hasta ahora el ambiente estaba un poco frío porque hay muchas actividades en otros ámbitos, pero es hora de empezar a hablar de rugby», apuntó Martín 'Hansen'.

El presidente, vallisoletano y ex jugador de El Salvador, ensalzó el potencial del rival que visitará Zorrilla, un año después de que lo hiciera Fiyi. «Es la primera vez que nos enfrentamos a Inglaterra, todos los jugadores que vengan a Valladolid pueden estar dentro de unos meses compitiendo en el VI Naciones; enfrentarnos a ellos, como una semana antes a Irlanda A [en Leganés], es consecuencia de subir en el ranking del puesto 20º al 14º, el mejor de nuestra historia. Esta ventana de noviembre servirá para medirnos de cara al Mundial de Australia». Para los no iniciados en el mundo del rugby, es obligado aclarar que el calificativo de A define al segundo equipo del país, compuesto por jugadores de máximo nivel que alternan ya con el XV de los grandes o están en el último peldaño para dar el salto.

'Hansen' reiteró la fase de crecimiento del rugby español, ya consolidado, con los equipos de quince masculino y femenino clasificados para el Mundial, con el Seven subcampeón del mundo o con el M-18 capaz de ganar a un grande como Escocia.

El presidente anunció que el España-Inglaterra A contará con una fanzone en el entorno del Zorrilla, aunque todavía no están concretados todos los detalles de los puntos de restauración, conciertos, actividades para niños o merchandising, también que la selección inglesa estará días antes en la ciudad, por lo que tendrá una presencia que no llegará al exotismo de Fiyi, con su haka en la Plaza Mayor de Valladolid, pero sí el espectáculo de sonar el 'God save the king' en el Zorrilla. Buen momento para recordar que la interpretación de los himnos forma parte del encanto del partido, por lo que es de desear que los espectadores no remoloneen hasta el último minuto en la fanzone

La venta de entradas va a un ritmo lento, el España-Irlanda B lleva vendido la mitad del aforo de Butarque, lo que supone unas seis mil entradas, es de esperar que antes del partido del día 8 se roce el lleno en Leganés; y que el España-Inglaterra A de una semana después en Zorrilla repita las cifras de hace un año contra Fiyi, donde se llegó a los dieciséis mil espectadores. El precio de las entradas es de 25 euros en las tribunas y 18 en los fondos, con precios de 12 y 6 euros para los niños; hace días ya se habilitaron todas las zonas del estadio Zorrilla, ya que en un principio los más madrugadores solo pudieron acceder a la tribuna este, la frontal que recoge el tiro de cámara de forma directa. 'Hansen' apuntó que la previsión es que la mitad de los asistentes procedan de fuera de Valladolid.

Y al día siguiente, el domingo 16, la fiesta continuará, a kilómetros de distancia, con la Supercopa entre el Inexo El Salvador y el VRAC Quesos Entrepinares, vigentes campeones de Liga y Copa. Será el segundo derbi de la temporada, en el primero, en la 1ª jornada de División de Honor, los queseros ganaron con autoridad por 21-32. «El partido lo emitirá Movistar +, pero hay que ir al campo». Unas instalaciones de Pepe Rojo que presentan ciertas limitaciones, ya que los dos últimos partidos de los dos equipos locales no se pudieron emitir en directo por deficiencias técnicos. «Tenemos un problema con la fibra óptica y estamos en contacto con una empresa para solucionarlo porque es un problema que nos preocupa», señaló la concejala Mayte Martínez.