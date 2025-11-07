Tres novedades en el Inexo El Salvador para su compromiso en Barcelona

El Norte Valladolid Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:53 Comenta Compartir

Inexo El Salvador se desplaza hasta La Teixonera para jugar, este sábado (16.00 horas) ante el Barça, con el propósito de recuperar conexiones en su juego y de hacer el mejor partido posible, con las novedades en sus filas de Juan Martínez, Nacho Vega y Facundo Munilla, piezas importantes para los vallisoletanos, que contarán con minutos de juego para adquirir ritmo competitivo, tras varios meses apartados, en el caso de los dos primeros, y de dos semanas, en lo que respecta al medio melé argentino.

Una gran noticia para el cuadro blanquinegro, que llega a este nuevo compromiso liguero tras haber ganado a Ordizia en un choque que resolvió gracias al impulso de los jugadores que salieron desde el banquillo, y a ese espíritu de lucha que caracteriza al grupo, y que dejó «deberes» para realizar durante la semana.

La plantilla chamiza ha sabido hacer autocrítica y ha preparado con exigencia el enfrentamiento ante un Barça que descansó la anterior jornada, por lo que tendrá las pilas cargadas, sobre todo, tras su anterior victoria ante Ordizia, en la que demostró ser un rival que sabe competir.

«El Barça ha recuperado jugadores y ha fichado a alguno nuevo, para hacer una plantilla completa. Esto ha cambiado al equipo en todos los aspectos, sobre todo atrás, del 10 al 15, lo que ha influido claramente en su forma de jugar. En el último choque ante Ordizia, dominó en el juego al pie, una faceta en la que nosotros tenemos que incidir para mejorarla», analizó el técnico vallisoletano, Álvaro Gorostiza. Además, confirmó el regreso de Juan Martínez y Nacho Vega, tras mucho tiempo apartados de los terrenos de juego, y de Facu Munilla, lo que les ha dado aún mayor impulso para afrontar la nueva cita de la División de Honor.

Temas

Rugby El Salvador