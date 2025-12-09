El Torneo Melé, un ejemplo de competición, compañerismo, respeto y solidaridad

El Norte Valladolid Martes, 9 de diciembre 2025, 12:07 Comenta Compartir

El Torneo Melé ha vuelto a demostrar que, además de ser una gran piedra de toque para las categorías inferiores, ya que en él se dan cita las mejores escuelas de España, también es un claro ejemplo de compañerismo, respeto y solidaridad. Todo ello se ha podido ver en los campos de Pepe Rojo durante este fin de semana, en este caso, en lo que respecta a la categoría M16, en la que Liceo Francés se ha proclamado campeón, seguido por la UE Santboiana y el Club de Rugby El Salvador, organizador de esta cita en Valladolid.

Más de 400 jugadores han participado en dicha competición, en la que han dejado claro que el rugby tiene un brillante futuro por delante, ya que el nivel ha sido muy alto por parte de todos los clubes -Marbella, Santboi, Real Ciencias, VRAC, Liceo, CAU, Sant Cugat y CRZ Pozuelo-, que han jugado y convivido por igual.

En el Torneo Melé disputado en Marbella, en la categoría de Escuelas, el club chamizo ha logrado la quinta plaza en rendimiento y la cuarta en promoción M8, más un tercer puesto en promoción y un tercero en rendimiento M10; en la de M12, que acogió Valencia, El Salvador quedó primero en la Copa de Bronce de rendimiento, y primero también en la Copa de Oro de promoción; en el de M14, celebrado en las instalaciones de la U.E Santboiana, el equipo blanquinegro quedó tercero en rendimiento y cuarto en promoción; mientras que en el M18, celebrado en Madrid, los vallisoletanos quedaron cuartos en rendimiento y campeones en promoción.

Tal y como aseguró el director deportivo del club colegial, Juan Carlos Pérez durante su presentación, «este campeonato merece la pena, ya que es una gran herramienta para desarrollar el rugby de canteras y categorías base, desde M8 a M18, que se reparten de manera itinerante entre los cuatro clubes fundadores -El Salvador, Liceo, CAU Valencia y Santboiana- y que se ha ido abriendo a otros, como invitados, que están haciendo un gran trabajo con los más pequeños, como pueden ser el VRAC o Sant Cugat».

Además, la ilusión por jugar quedó patente en todos y cada uno de los partidos disputados, que fueron muchos en un espacio reducido de tiempo lo que, lejos de hacerse pesado, fue un auténtico regalo para los participantes, ya que todos los rugbiers pudieron disfrutar de minutos de juego, lo que supone un gran aprendizaje y la mejor forma de seguir creciendo en el deporte del oval.

Una vez más, los voluntarios del Club de Rugby El Salvador mostraron su mejor versión para hacer que todo se desarrollara a la perfección.

El Torneo Melé M16 sirvió también para recaudar fondos, a través de la donación de un euro de cada participante, más lo que cada uno quiso añadir a título individual, para la Fundación Infantil Ronald McDonald, que ofrece un «hogar fuera del hogar» a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en España.

Todo un éxito, sin duda, en las diferentes vertientes de las que se compone una competición en la que se dan oportunidades tanto a los equipos de promoción como a los de rendimiento, lo que garantiza la progresión de los jugadores, a la hora de saltar de una a otra durante su desarrollo personal y deportivo.