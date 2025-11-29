Toca y Enciso prolongan la dinastía chamiza del rugby

J. C. Cristóbal Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:19 Comenta Compartir

El rugby es un deporte de sagas. El Salvador, a lo largo de sus 65 años de historia, ha vivido las hermandades de los Berdugo, de los Candau, de los Souto; también la herencia que se traspasa de padres a hijos, como la de Fonfo y Jaime Alonso. Esta temporada el club colegial añade dos líneas más en su libro de dinastías: la de los Enciso y los Toca, con las sucesiones de Alvar y Santiago en Alfonso y Martín, campeones de Europa M18 el pasado fin de semana en Praga contra Georgia (16-11).

Alfonso Enciso fue el apertura titular en esa final contra la bestia negra del rugby español, a la que no se ganaba desde 2012. «El entrenador nos hizo un plan de juego muy estricto, a priori eran más fuertes físicamente, pero creo que en los contactos estuvimos más o menos igualados, cuando cometíamos golpes ellos nos podían meter ensayos porque eran mejores en touch y maul, pero jugamos bien y mantuvimos la calma». Las eliminatorias en el Marketa Stadium contra Bélgica (64-0) y Países Bajos (52-0) fueron un paseo para los 'Leoncitos'. «Esos partidos fueron cómodos, sirvieron para conocernos mejor y aclimatarnos al torneo», corrobora Martín Toca.

Los dos juveniles ya han debutado con el División de Honor de Álvaro Gorostiza. «El salto es muy grande y se nota mucho en el aspecto físico, en los contactos, pero nos ayudan mucho en los entrenamientos, el equipo está bien, unido, hicimos una buena final de Supercopa y el equipo va a subir un montón, en estos dos meses de Copa esperamos tener más minutos», apuntan Alfonso y Martín.

Las comparaciones entre las dos generaciones son inevitables. «La gente me ha dicho muchas cosas buenas, sobre todo como capitán, que era un líder dentro y fuera del campo; en lo que creo que puedo mejorarle es en el juego con el pie, pero creo que es por la posición, yo soy apertura y él era centro», comenta Alfonso de Alvar. «Es un jugador más maduro, inteligente, buen líder dentro del campo en la manera de jugar, en las partes más estratégicas y tácticas del partido», comenta Alvar de Alfonso. «Creo que puedo ser mejor que él en los duelos y en el juego con el pie, me decían que mi padre era muy rápido, ágil de pies», comenta Martín de Santiago. «Tiene instinto, le salen las cosas muy fáciles en los espacios y las líneas de carrera, como zaguero es seguro en el aire y buen defensor, para ser tan eléctrico y estético en el juego, es muy tranquilo», comenta Santiago de Martín.

Los padres señalan las diferencias de sus tiempos con los de sus hijos. «El entorno, claro, ayuda mucho. Ellos han empezado a jugar al rugby con cuatro, cinco años, nosotros no empezábamos hasta los trece o catorce, nos sacan muchos años en la formación», lo dicen dos hombres que siguen vinculados a El Salvador en primera línea, Santiago Toca en la directiva y Alvar Enciso al frente de la Academia. «Es muy reconfortante entrenar a los chicos desde pequeños y verlos debutar en División de Honor, aportar ese grano de arena al club es algo que te hace sentir muy bien. Hace años nos dimos cuenta de que había que trabajar más la cantera, es un paso valiente que lleva tiempo y que estamos refrendando, hemos mejorado las bases, el nivel de los entrenadores, el volumen de los entrenamientos, trabajamos muy cerca de los chicos con la idea de club y de juego muy parecida, con unas ideas que marca la dirección deportiva y que se siguen desde pequeños». Una filosofía que inunda a la familia Toca, donde Martín disfruta la sana competencia con su hermana melliza Matilda, puntal del multicampeón Colina El Salvador femenino.

De momento, ni Alfonso ni Martín se plantean seguir los pasos de muchos compañeros de selección y fichar por equipos de Francia o Inglaterra. «Es verdad que en Francia hay ligas muy competitivas en estas edades, pero dedicar toda tu vida al rugby siendo tan joven, sin tu familia ni tus amigos, puede ser muy precipitado porque luego puede que no llegues a nada, por mi parte es mejor jugar en casa, en el Chami, debutar con el equipo con el que soñamos desde pequeños».

«Ha habido un cambio sustancial en el tipo de jugadores que van con la selección, se van cambiando los cromos de jugadores con formación francesa por los de formación española, ahora son los franceses los que llaman a españoles jóvenes, creo que la selección tendrá un extra si el jugador está formado aquí, también se ha mejorado en la formación de entrenadores y en los clubes se trabaja muy bien, ya no es indispensable jugar fuera para ir con la selección», comenta Alvar en su faceta de formador de rugby. «Vi bien a España contra Inglaterra, se maneja un número de jugadores muy amplia, se nutre de jugadores ya profesionales, de los que llegan desde la M20, la preparación de un Mundial es una referencia para todos».

La Copa del Mundo de 2027 en Australia es el horizonte que marca el rugby español desde hace casi un año, cuando cerró su clasificación; cierra un paréntesis que se abrió en 1999, el único Mundial de los Leones, con Alvar Enciso y varios vallisoletanos más como protagonistas. El presidente de la RFER, Juan Carlos Martín 'Hansen', también ex jugador de El Salvador, anunció la candidatura de España para organizar la Copa del Mundo 2035, ¿estarán en ella Alfonso Enciso y Martín Toca?

