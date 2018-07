Rugby Toca anuncia una presidencia continuista en El Salvador Santiago Toca. / H. Sastre El nuevo máximo responsable del club chamizo asegura que la entidad ha finiquitado ya su deuda financiera V. BORDA Valladolid Domingo, 1 julio 2018, 10:18

Santiago Toca, hasta ahora vicepresidente del Club de Rugby El Salvador, ha cogido las riendas de la entidad después de que Juan Carlos Martín 'Hansen' decidiese dar un paso a un lado por motivos profesionales y personales. El Chami, después de rozar la desaparición por una importante deuda, navega ahora por aguas mucho más calmadas. Los pilares del proyecto albinegro son más sólidos. Toca reconoce que va a liderar un proyecto continuista, heredero de una gestión que ha sacado al club de momentos complicados y que le ha permitido continuar en la élite del oval español. Ha sido el único candidato que se ha presentado, por lo que el pertinente proceso electoral ha sido innecesario.

–Presidente nuevo, pero en la misma línea en la que se ha movido el club en los últimos años.

–La línea va a ser totalmente continuista. Es algo que teníamos hablado desde hace dos años. Hansen quería ir apartándose poco a poco. Yo, por aquel entonces, no estaba preparado ni personal ni profesionalmente. Esto es totalmente voluntario. Hay que dejar cosas aparcadas tanto en el trabajo como en casa y este año, por el mes de enero, decidimos que era el momento de hacer el cambio. Se anunció en la junta directiva de ese mes. Todos estaban de acuerdo, pues era algo que venía un poco de manera natural. Vimos que lo mejor era hacerlo a final de temporada, una vez que tuviésemos cerrada la renovación con nuestro patrocinador principal, SilverStorm. Así se veía que todo sigue de la misma manera. Hansen optó por dimitir y pasarme el testigo. No se ha presentado ninguna otra candidatura. Tal y como está la situación, tan tranquila dentro del club, era lo normal.

–¿Cómo se encuentra la situación de la deuda del club en estos momentos?

–Toda la deuda financiera está finiquitada, lo cual nos permite respirar de otra manera porque no tienes que pagar intereses de nada. Existe una cierta deuda circulante que es lo normal al tener que pagar a algún acreedor de los que en su día ayudaron al club. No corre prisa, pero contamos con un plan de pagos con ellos y confío en que desaparezca en las dos próximas temporadas.

–¿No tener la soga al cuello que suponía la deuda permitirá ciertos esfuerzos o excesos impensables hace unos años?

–No nos va a dar para realizar excesos, que tampoco es lo que queremos o buscamos. Lo que pretendemos es afianzar toda esa cantera que va subiendo. Con el equipo de División de Honor B vamos formando jugadores. Con la Academia buscamos que lleguen más preparados a la órbita del primer equipo. Nuestra idea es poder ayudar más a la gente de aquí y que los jugadores que vengan de fuera aporten más, algo posible si tienen un nivel mayor. Nosotros tenemos clara la política de tener un tope salarial por jugador que no pasamos. El que llega a El Salvador conoce las condiciones de antemano. Nunca solemos vender motos.

–Una opción es reforzarse con menos extranjeros y foráneos, pero de una mayor calidad. Cuando mejores son, más ayudan a que el nivel de los jugadores de aquí suba.

–Es una opción. No solo mejores técnicamente o en el juego, sino que también aporten algo más. Que sean gente que formen, que sepan dónde vienen y los valores que tenemos como club.

–Ya se han oficializado dos fichajes en la primera línea para la próxima temporada. ¿Qué se busca en el mercado?

–De momento ya se han fichado esos dos primeras líneas. La idea es reforzar la segunda y tercera línea. En tres cuartos seguramente lleguen un apertura y un zaguero. Se está trabajando en ello y en las próximas semanas habrá noticias al respecto.

–Juan Carlos Pérez continúa al frente del timón.

–Sí, desde luego. Sabemos en el club que es la persona idónea para llevar tanto el primer equipo como la dirección deportiva. Hace poco se le ha renovado por dos temporadas más. Es verdad que todo evoluciona y quizá su perfil, dentro de un tiempo, pueda variar algo, pero ahora es la persona adecuada para llevar esto adelante. Tenemos confianza plena en él.

–La temporada pasada, desde el club, ha sido calificada como buena, aunque no se ha ganado ninguna de la dos finales disputadas.

–Es difícil valorar la temporada como buena sin haber logrado ningún título, pero la realidad es que hemos jugado las dos finales que podíamos disputar y hemos perdido ante un gran rival, el VRACQuesos Entrepinares, que creo que solo ha perdido un encuentro en toda la campaña, lo que indica el nivel con el que cuenta. Hemos perdido, pero hemos tenido opciones también de ganar y lo hemos hecho fieles a nuestro juego. Hemos jugados dos buenas finales y decisiones que en otros momentos hemos tomado bien, en estas dos finales no ha sido así. Si miras en perspectiva la temporada de todo el club, creo que es muy buena.

–Todo esto coincide con los mejores años del eterno rival, el Quesos.

–Sí, sin duda. Ahora están un peldaño por encima. Llevan unos años espectaculares. Normalmente, siempre digo que los ciclos suelen ser algo más cortos (risas). Ese predominio, no al club sino a todo lo que hay alrededor, te presiona más y te obliga a ganar porque es el vecino e históricamente hemos estado por encima de ellos, eso es así, pero en estos momentos no están ganando. No hay nada más que decir. Solo queda intentar revertir esa dinámica.

–¿Cómo están las relaciones con la Federación Española de Rugby?

–Están tranquilas. No he tenido mucho contacto con la FER en estos años. Tengo una buena relación con Alfonso Feijóo. No he estado en las discusiones con federativos. Es bueno tener un punto de vista nuevo. Creo que las relaciones van a ir a mejor entre los clubes y la Federación. Considero que todos estamos cada vez más en la misma línea.