Cuando el Rey se dio un baño de masas en el Zorrilla

Al día siguiente de ese partido, un famoso locutor de radio abrió su programa de la mañana con la frase «El Rey se da un ... baño de masas en Valladolid, en la final de la Copa de rugby»; un contertulio dijo «bueno, en Valladolid no son sospechosos de antimonárquicos», y el locutor añadió «ya, pero la gente de rugby no es como la de fútbol…». Eran tiempos difíciles para nuestro Rey, y venir a Valladolid seguro que le reconfortó.

Esa frase se me quedó grabada. Aparte de la alegría por la victoria frente al eterno rival, en un Zorrilla hasta la bandera, escuchar algo así acerca del rugby me reafirmó en la creencia de lo bien que hicieron nuestros padres en llevarnos a estudiar al colegio El Salvador.

Tuve la oportunidad de jugar unos cuantos derbys, aunque la mayoría los he vivido luego como directivo, o como espectador. En mi época, eran más habituales contra el CDU; luego irrumpió el VRAC, desapareció el CDU… el único que sigue impertérrito es el Chami, con nuestras épocas buenas, malas, otras regulares, como la vida misma. De todos esos partidos aprendí que no siempre el favorito gana, es más, no es infrecuente que suceda lo contrario. Que no vale de mucho tener una plantilla más amplia; lo he vivido en las dos direcciones.

Y creo que esta vez puede pasar lo mismo (ojalá, por la parte que me toca…). Una final contra el VRAC, el gran dominador del rugby nacional en estos últimos años, en un estadio como Zorrilla, merece que llenemos las gradas y en la mejor tradición del rugby, las dos aficiones y los miles de personas que, sin ser de uno de los dos equipos, se van a apuntar, disfrutemos de uno de los espectáculos propios de Valladolid. Un clásico, casi, como la Seminci, la Semana Santa o la discusión sobre el soterramiento.

«De todos los derbis vividos, aprendí que no siempre el favorito gana; es más, no es infrecuente que suceda lo contrario» Tito Candau Exjugador y expresidente de El Salvador

Recuerdo que, en ese partido, la policía que tenía que ordenar y vigilar la entrada al estadio comentaba «no sé para qué nos han dicho que viniéramos, no hace ninguna falta…»; y los porteros del estadio, lo mismo, tuvieron poco o ningún trabajo. Eso dice mucho del rugby, pero también, de Valladolid; como dice Peláez, a ver cuándo empezamos los vallisoletanos a presumir de ciudad, en todos los sentidos.

Jugar al rugby en Valladolid no es difícil, disfrutar como espectador, tampoco. Jugar y disfrutar del rugby en Zorrilla no es tan fácil, no es habitual. Aprovechemos pues esta nueva oportunidad, tanto antes como durante y después del partido. Yo, por mi parte, haré lo habitual tras un derby, buscar como quien no quiere la cosa (si ganamos, junto con Gonzalo Herreros, Fer, Javiolo, Beade, Javi Sánchez, Juan Ramos, etc), a buenos amigos queseros (Oscar Garrote, Julio Valle, David Muñoz, Pipa, Carlos Vaquero, etc, etc) para vacilarles un poco; si se pierde, me acordaré de que tengo un pollo en el horno y quizás tenga que irme rápidamente.

Me gustaría decir que gane el mejor. Me conformo con que además, gane el Chami. Si no, pues enhorabuena al rival, y a tomar unas cervezas.

Gracias a todos los que han hecho posible este partido. Viva el rugby, viva Valladolid y viva el Rey, que nos dio suerte en la anterior final. Ah, y viva el Chami.