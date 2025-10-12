El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El VRAC recuperó la senda de la victoria en Alcobendas. MAR GARCÍA
Rugby

Taibo lidera la victoria de un Quesos Entrepinares con más pegada que juego

Menos de cinco minutos tardó la delantera de la formación quesera en ganar la batalla por el oval

Anxo Táboas-ADG

Alcobendas (Madrid)

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:55

Comenta

El VRAC Quesos Entrepinares retomó la senda del triunfo frente al Silicius Alcobendas Rugby después de saltar al césped de Las Terrazas decidido a hacer ... borrón y cuenta nueva tras la dolorosa derrota sufrida en el Pepe Rojo ante Aparejadores. Lejos de acusar el golpe vivido la semana pasada, el conjunto colegial supo hacer su partido, pese a algunos momentos de zozobra, destacando en la correcta toma de decisiones bajo el liderazgo de un Taibo que se mostró decisivo.

