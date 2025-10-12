Taibo lidera la victoria de un Quesos Entrepinares con más pegada que juego

El VRAC Quesos Entrepinares retomó la senda del triunfo frente al Silicius Alcobendas Rugby después de saltar al césped de Las Terrazas decidido a hacer ... borrón y cuenta nueva tras la dolorosa derrota sufrida en el Pepe Rojo ante Aparejadores. Lejos de acusar el golpe vivido la semana pasada, el conjunto colegial supo hacer su partido, pese a algunos momentos de zozobra, destacando en la correcta toma de decisiones bajo el liderazgo de un Taibo que se mostró decisivo.

Menos de cinco minutos tardó la delantera de la formación quesera en ganar la batalla por el oval y permitir a sus tres cuartos dar amplitud a su acordeón para la entrada por el lado abierto de Álex Alonso junto al banderín. Una estampida inicial que no disimuló los defectos mostrados, una jornada más, en los hombres alineados por Diego Merino. Los nervios provocaron varias imprecisiones en ataque e indisciplinas en defensa que castigó Cittadini con dos puntapiés previos a un intercambio de ensayos. Primero golpeó de nuevo el pack del cuadro pucelano con un avance por el eje que culminó Tchurumbidze antes de encontrar la inmediata respuesta en la formación granate con una combinación por el cerrado entre Rus y Santi López (13-14, min. 29).

Desde ahí hasta el descanso, el equipo de Javier Garrido siguió acumulando minutos de posesión en campo contrario frente al vértigo y la contundencia propuestos por el armamento pesado de un VRAC cuya delantera no encuentra oposición en la máxima categoría del rugby español. Más dificultades encontró Taibo para dar fluidez en el juego a la mano ante un Alcobendas Rugby que se empeñó en empatar con una larga sucesión de melés favorables de las que no pudo sacar rédito Kokuashvili con sus percusiones.

Tampoco la escuadra pucelana lució más acertada en tareas ofensivas dentro de una segunda mitad en las que las defensas doblegaron por completo a los ataques. Precisamente por eso resultó vital el acierto de Taibo con el pie para dar margen en el tanteador a sus compañeros ante un rival obstinado en cruzar la línea de ensayo. Más aún cuando el apertura salteño presentó su candidatura a jugador más valioso del encuentro con una incisión en mitad del cansancio de la defensa del conjunto granate para cruzar entre los palos con el cuero en las manos (13-30, min. 71).

Hubo aún tiempo para profundizar en la herida de un Alcobendas deshilachado con una nueva marca fraguada en el empuje de los delanteros del equipo colegial, mucho más acertados que sus contrincantes en todos los lances que se resolvieron en las zonas de cinco metros.